Fabulos! Ce a putut să pățească în Anglia un șofer român, cu o mașină cu număr de Brăila

Caz uluitor petrecut în Anglia, iar în centrul atenției s-a aflat un român care conducea o mașină cu număr de Brăila. Cazul a fost mediatizat pe pagina de Facebook a grupului ”Români în Londra – UK” și a stârnit nenumărate controverse.

Practic, cel care a postat mesajul scrie că poliția engleză a făcut un apel din care reiese că ar trebui anunțate autoritățile de fiecare dacă când cineva observă un rezident în UK care circulă cu mașină înmatriculată în altă țară. Iar urmarea este că astfel de mașini sunt… confiscate de poliție. Mai mult, autorul mesajului transmite că va anunța poliția engleză de fiecaree dată când va vedea o astfel de mașină.

”Poliția din uk a declarat ca oricine are cunoștințe cum ca un rezident in uk circulă cu o mașină înscrisă in altă țară sa sune la politie si sa anunțe ca să se ia măsuri in cel mai scurt timp, adica sa i se confiște mașina. Eu unu o sa raportez/sun de fiecare dată cand vad pe aici un român cu cazanul lui înscris pe România ☀️☀️☀️ Pai eu sunt mai fraier sa plătesc asigurare si toate cele aici si tu vii cu cazanul tau din România unde cu 100 de euro plătești asigurare si alte cele?”

Mulți internauți au fost de părere că românii își fac, astfel, rău, fiind vorba de o ”turnătorie”.

”Oameni buni ,noua ni se potriveste o vorba romaneasca din bătrâni,râdem unul de altul ”, ”Suntem sclavii propriei noastre mentalitati. Cata prostie Doamne. Invidiosilor slugarnici”, ”Bine ca te lauzi ca ai bani de te enervează dar nu iti permiți o asigurare aici si umbli cu caruta de romania ca muritorii de foame 🤣🤣🤣🤣”, ”Ma gandesc la faptul ca cea mai buna mancare a romanului plecat in strainatate este un alt Roman… si se adevereste ceea ce zic…”, au fost câteva dintre comentariile postate pe rsspectiva pagină de Facebook.