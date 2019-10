Loredana Groza este, fără doar și poate, una dintre cele mai atrăgătoare, dar și surprinzătoare artiste din showbiz-ul românesc. Faimoasa ex-jurată de la ”Voce” a făcut un show de zile mari în unul dintre cele mai exclusiviste cluburi din București, LOFT. A dansat pe mese până la patru dimineața. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul savuroase. (CITEȘTE ȘI: MULTIMILIONARUL IRAKIAN MERGE PRIN BUCUREȘTI ”SUB ACOPERIRE”)

Weekendul trecut, Loredana Groza a fost în LOFT, unde celebra artistă a ales să se distreze alături de câțiva prieteni.

A dansat pe mese!

Cum este o fire dezinvoltă, se pare că Loredana a fost cuprinsă extrem de repede de atmosfera electrizantă. Ex-jurata de la "Voce" nu a ținut cont de privirile din jur și a dansat frenetic pe masă. Cu un fizic de invidiat, Loredana s-a mișcat în cel mai senzual mod cu putință. Show-ul plin de erotism a fost savurat la justa valoare de suflarea masculină care se distra în luxoasa locație.

A ațipit în mașină!

Din câte se pare, în jurul orei patru dimineața, Loredana a rămas fără baterie. Puțin "răvășită" după distracția din LOFT, ex-jurata de la "Voce" s-a relaxat abia după ce s-a urcat în mașină. Imediat ce a ocupat locul din dreapta șoferului, artista ar fi ațipit. Din câte se pare, Loredana s-a resimțit destul de tare după ce a dansat frenetic pe masă.

Ipostază de infarct

În vârstă de 49 de ani, Loredana Groza și-a lăsat fără cuvinte apropiații și fanii. În urmă cu câteva zile, îndrăgita cântăreață a făcut publică o fotografie în care apare într-o ipostază de infarct. Vedeta s-a pozat în oglindă în timp ce purta lenjerie intimă sexy și avea ridicat puloverul astfel încât să i se vadă atât abdomenul tonifiat, cât și sânii.

You can leave your socks on (n.r.: Poți să îți lași șosetele pe tine)😘🧦🧦❤~Loredana ——- #bitchbody 🌊🤩 #inlove #loredanagroza #lorifromonesti #loredana #lori”, este mesajul pe care l-a pus artista la imaginea de mai jos.

Printre numeroasele critici primite se numără și comentarii pozitive. “Arăți incredibil de bine!🤗😘❤️”, “Sexi și rea, dulce și rebelă ești”, și “Wow, ce frumusete sexy. Ești atât de frumoasă😘” sunt câteva dintre mesajele lăsate de internauți.