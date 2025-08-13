Acasă » Exclusiv » Faimosul de la Survivor vorbeşte pentru prima dată despre noua iubită. A divorţat şi n-a pierdut timpul!

Faimosul de la Survivor vorbeşte pentru prima dată despre noua iubită. A divorţat şi n-a pierdut timpul!

De: Daiana Chiriac 13/08/2025 | 23:40
Uneori, poveștile de dragoste se sfârșesc atunci când nimeni nu se așteaptă. Este și cazul lui Mihai Zmărăndescu și al soției lui, Alexandra, care au decis să meargă pe drumuri separate, cu grație și maturitate. Cei doi au avut o relație frumoasă, care, din pricina neînțelegerilor, a ajuns la final. Separarea a avut loc în urmă cu patru luni, însă fiul lui Cătălin Zmărăndescu și fosta lui parteneră de viață și-au spus adio într-un mod amiabil, de dragul fiului pe care îl au împreună, micuțul Patrick. Acum, campionul MMA și-a găsit liniștea în brațele Alinei, actuala sa iubită. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Faimosul de la Survivor a făcut primele declarații despre despărțire, dar și despre noua femeie din viața lui.  

Mihai Zmărăndescu a luat prin suprindere pe toată lumea în momentul în care a anunțat faptul că nu mai formează un cuplu cu mama fiul său, Alexandra. Campionul și fosta sa soție au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar în anul 2022, s-au logodit la Paris. În anul 2023, Alexandra l-a adus pe lume pe fiul lor, Patrick, care este mândria părinților săi.

Mihai Zmărăndescu s-a despărțit de soția lui. sursă - social media
Mihai Zmărăndescu s-a despărțit de soția lui. sursă – social media

Însă, ca în orice relație, apar neînțelegeri, iar cei doi au luat o decizie matură – să pornească în direcții diferite, însă cu un scop comun: acela de a-și crește frumos și armonios fiul. Atunci când o poveste se încheie, o alta ia naștere, iar fiul lui Cătălin Zmărăndescu iubește din nou. Cum l-a cucerit noua iubită, veți putea citi în rândurile de mai jos.

Mihai Zmărăndescu: „Probabil va fi puțin greu”

Luptătorul își dorește ca relația dintre el și fosta lui soție să rămână în termeni buni, pentru ca fiul lor să se dezvolte într-un mediu sănătos, chiar dacă părinții nu mai sunt împreună. Micuțul Patrick deja a cucerit-o pe Alina, actuala iubită a lui Mihai Zmărăndescu, cu toate că încă nu se cunosc personal. De altfel, acesta este și una dintre calitățile pe care le apreciază cel mai mult campionul la iubita sa. Faptul că este o persoană inteligentă emoțional și realizează că fiul lui va fi întotdeauna o prioritate.

„Noi ne-am despărțit acum vreo patru luni. A fost o relație frumoasă, dar s-a încheiat, nu a mai mers. Noi am rămas în relații ok, asta e cel mai important, pentru copilul nostru. Eu aș vrea ca noi să fim diferiți față de restul părinților care s-au despărțit, care se ceartă, se jignesc. Eu fiind persoană publică, atunci când copilul va crește, va vedea informații și articole despre mine, despre noi. Nu aș vrea să vadă că mami și tati s-au certat. Vreau să știe că mereu, atât eu, cât și mama lui, au fost acolo de fiecare dată când a fost nevoie. Probabil va fi puțin greu când va înțelege cum stau lucrurile în viață, dar o să înțeleagă, că e băiat deștept, e super mișto. El va fi cel mai mișto băiat din București, e și frumos, nu e rușinos, are o personalitate puternică. Ne moștenește pe amândoi. E puțin mai bătăuș acum, dar are cu cine semăna, bunicul lui la fel, tatăl lui la fel. 

Sunt într-o relație acum cu Alina, care este o persoană foarte matură, foarte inteligentă emoțional. În primul rând, îi place foarte mult de fiul meu, de Patrick, nu l-a cunoscut încă, pentru că nu considerăm că este momentul. Dar ea, ca femeie, mă susține, mă sprijină. Uneori când intri într-o relație cu o femeie, atunci când ai copil, ea nu este de acord cu copilul, asta se întâmplă foarte des, iar ea este exact contrariul. Pentru mine este extrem de important acest aspect”, a declarat Mihai Zmărăndescu pentru CANCAN.RO.

