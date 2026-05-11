Familii de poveste, emoții și amintiri la “Drag de România mea!”, la TVR 2

Săptămâna aceasta, sâmbătă de la 20.00 și duminică de la 15.00, la TVR 2, o nouă gală specială “Drag de România mea!”, vă așteaptă la TVR 2! Fuego a pregătit multe momente speciale, piese în premieră, amintiri, emoții și bucurii care vă vor face să aveți drag de invitații lui aparte!

Renumita moderatoare și om de radio, Liana Stanciu, vine să povestească despre ce o împlinește, despre sensul televiziunii și radioului, fiind premiată de Paul Surugiu pentru cei peste 30 de ani de când este în audiovizualul românesc.

Mamă și fiică, un tablou deplin, din Moldova, de la Bacău, sosesc Vasilica și Maria Tătaru! Vor povesti despre legătura lor, ne vor cânta, și singure și în duet și ne vor arăta ca așchia nu sare departe de trunchi.

Familia Dichiseanu-Artene revine în platoul emisiunii, cu emoție și nostalgii. Simona Florescu și Ioana Dichiseanu vor cânta celebrul șlagăr “Strada” în duet, in premieră și vor povesti despre ediția a cincea a Festivalului “Ion Dichiseanu”, care va avea loc la Adjud, în perioada 22-24 mai. Anastasia Artene va cânta în premieră, iar jurnalistul Adrian Artene va avea parte de multe surprize! Nu ratați o ediție de colecție!