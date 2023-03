Fanii sunt îngrijorați! Cu ce probleme de sănătate se confruntă Georgiana Lobonț: ”Sunt convinsă că o să mă fac bine!”

Georgiana Lobonț și-a îngrijorat fanii, după ce a anunțat că se confruntă cu probleme de sănătate. Cunoscuta cântăreață nu se simte deloc bine, însă a început tratamentul și speră să-și revină cât mai repede!

Georgiana Lobonț este foarte activă în mediul online, acolo unde-și ține fanii la curent cu toate activitățile din viața ei. Cunoscuta artistă împărtășește alături de comunitatea ei de pe Instagram și bune, și rele. De data aceasta, interpreta le-a dat fanilor ei o veste nu tocmai plăcută. Aceasta a mărturisit că se confruntă cu probleme de sănătate, care-i dau bătăi de cap. Recent, cântăreața a avut un concert în Irlanda și crede că vremea de acolo nu i-a făcut bine.

Georgiana Lobonț are probleme de sănătate

Georgiana Lobonț a povestit, pe rețelele de socializare, că este foarte răcită și că urmează tratament. Cântăreața se gândește că poate vremea din Irlanda, acolo unde a susținut un concert, nu i-a făcut bine. Artista urmează să plece într-o vacanță, așa că face tot posibilul să se facă bine cât mai repede. Interpreta a luat deja antibiotice, plus alte pastile și folosește chiar și uleiuri de corp, cu care se masează pentru a scăpa de starea de rău.

„Ne pregătim, facem bagajele, pentru că mâine plecăm în vacanță. Eu sunt răcită, bocnă de răcită. Nu știu ce, Doamne, am făcut. Când am aterizat aici, în București, probabil, nu știu… De la aerul din Irlanda, habar nu am, dar sunt foarte răcită și am băgat direct cu antibiotice, cu medicamente, dau și cu uleiuri, cu de toate, ca să mă fac bine”, a spus cântăreața.

Totuși, Georgiana este pozitivă și este sigură că va scăpa curând de răceală. „Sunt convinsă că o să mă fac bine, că, întotdeauna, sunt bine când trebuie să fac câte ceva. Nu mă sperie pe mine nici măcar o răceală. Nimic nu mă sperie pe mine, sunt mereu o optimistă și asta vă încurajez să faceți și voi. Dacă gândiți pozitiv, totul e de bine!”, a mai spus aceasta, pe contul ei de Instagram.