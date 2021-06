Faraonu de la Madrid, vizită fulger în România pentru Mircea Nebunu! Ce s-a întâmplat în weekend

Bogdan Iulian Iordache, cunoscut drept Faraonu de la Madrid, a venit în România, vizită fulger de trei zile, pentru fratele lui, Mircea Nebunu. Ultimul a dat mega-petrecere în București.

Nu mai puțin de 30.000 de euro ar fi cheltuit Faraonu pentru a se prezenta la evenimentul organizat de Mircea Nebunu, cu ocazia botezului fiului său Noah, dar spune că a meritat totul. Alături de soția lui, ”Faraoanca”, îmbrăcată într-un costum Philipp Plein cu pietre swarovsky, Faraonu s-a distrat pe ritmurile cântate de celebrii Florin Salam, Tzancă Uraganu, Leo de la Kuweit, Babi Axinte sau Alex Velea. Dar și alături de aproximativ 300 de invitați ai lui Mircea Nebunu, iar petrecerea s-a spart târziu, în noapte. (CITEȘTE ȘI: FARAONUL DE LA MADRID, AROGANȚĂ MAXIMĂ DUPĂ CE L-A UMILIT PE NELSON MONDIALUL: 16 BODYGUARZI L-AU PĂZIT LA MEGA-PETRECEREA DIN CAPITALA SPANIEI VIDEO)

Faraonu de la Madrid a sărit în ajutorul lui Mircea Nebunu: l-a desființat pe Nelson Mondialu

Faraonu de la Madrid și Mircea Nebunu sunt prieteni la cataramă. Iar atunci când Nelson Mondialu s-a luat de el, Faraonu a luat foc și l-a făcut cu ou și cu oțet. Asta după un scandal în lumea interlopă în care au fost implicați Mircea Nebunu și Vali, fratele lui, de o parte, Romi Neguș, din Cluj, de cealaltă parte.

Cum l-a tăvălit Faraonul de la Madrid pe Nelson Mondialu? ”Îi dau umilință maximă pentru ce a făcut el. Eu am o firmă de transporturi aici, am afaceri legale și mai puțin legale. Eu cu el am fost prieten pe Facebook, dar m-a blocat, de invidie cred. Eu fac lucruri excentrice, ce nu face nimeni în toată România. Am mers cu tancul, avioane, rachete, lamborghini! Orice am! Vacanțe în Dubai, 30 de bodyguarzi, Nelson nici nu visează la așa ceva. Pai i-am luat neveste-mii chiar acum o haină de 11.500 de euro, cu banii jos! Toți mă cunosc drept Faraonul de la Madrid. Eu sunt prieten cu Mircea și cu Vali Nebunu, frații mei, iar Nelson i-a jignit. Nu suport așa ceva. El s-a băgat aiurea în scandalul cu Neguș, să-și vadă de familia lui. Nu-i normal să sar și eu cu scandal?”, avea să spună interlopul craiovean, stabilit de mulți ani în Spania.

”Îl umilesc prin fapte, nu prin vorbe. El se laudă cu mâncarea? Păi asta nu se face. Să-și ia și el pe pandemie un costum de 11.500 de euro, cum iau eu. El minte pe toată lumea ca să facă vizualizări. Minte că e bogat, dar știți ce prețuri au obiectele alea din casa lui? Și cu tricoul, că a dat 2.000 de euro. Eu nu am auzit de tricou de 2.000 de euro, și am umblat la viața mea, m-am și interesat. El se laudă cu frigiderul, cu mâncarea, cu scaunele alea galbene care cică sunt suflate cu aur. Minciună! Și panterele alea din casă de la el, alea sunt din porțelan. Nelson Mondialu, ești un papagal!”, a mai tunat Faraonu de la Madrid (Vezi AICI tot show-ul).