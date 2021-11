Fata Clejanilor și-a aflat sentința, iar… Viorica și Ioniță s-au transformat în ”paznicii” Margheritei! Avem imaginile

Margherita de la Clejani și-a aflat sentința, la începutul acestei luni: amendă uriașă și nu mai are voie să urce la volan timp de un an! Asta pentru că era depistată pozitiv cu aparatul DrugTest, ceea ce confirma prezența unor substanțe interzise. A trecut peste acel episod urât din viața ei, iar acum drumul îi este drept. Părinții, care mereu i-au fost alături, o susțin necondiționat, chiar dacă au avut ceva de tras cu ea. Ba chiar s-au transformat în ”paznici”. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Margherita de la Clejani și părinții ei, Ioniță și Viorica, au avut treabă prin Capitală. S-au echipat și au urcat în mașina condusă de capul familiei. Margherita și-a tras o haină de blană, Viorica, o geacă, în timp Ioniță nu s-a dat ”friguros” și a lăsat la vedere frumusețe de costum. Cei trei au rezolvat destul de repede problemele puse pe hârtie de acasă, iar în scurt timp au revenit.

CITEȘTE ȘI: CE REACȚIE A AVUT MARGHERITA DE LA CLEJANI, DUPĂ CE A PRIMIT PEDEAPSĂ DIN PARTEA AUTORITĂȚILOR! ”NU MĂ MAI INTERESEAZĂ SFERA ASTA”

Ca marca pe scrisoare au stat părinții pe Margherita, adevărați paznici pentru prețioasa lor fată. Viorica de la Clejani au coborât din mașină primele și au intrat repejor în curtea casei. Ioniță a mai avut de ghidonat mașina în parcare, abia apoi s-a ”furișat” în locuință, lângă femeile pe care le iubește cel mai mult din lume.

Margherita de la Clejani, amendă de 16.000 de lei și permisul suspendat pentru un an

Margherita de la Clejani își afla sentința, la un an de când a produs un accident rutier. Artista a primit o amendă consistentă şi nu mai are dreptul să conducă timp de un an de zile, decizia nefiind, însă, definitivă. 16.000 de lei va trebui să plătească fata Clejanilor, o sancțiune calculată prin înmulţirea unui număr de 200 zile-amendă, cu suma de 80 lei corespunzătoare unei zile-amendă, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

Anul trecut, în luna mai, fiica Clejanilor a produs un accident în timp ce se deplasa pe bulevardul Gheorghe Șincai dinspre bulevardul Dimitrie Cantemir. Vedeta a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un autoturism parcat regulamentar pe prima bandă de circulație.

NU RATA: MAGAZINUL MARGHERITEI DE LA CLEJANI A FOST VANDALIZAT. TÂNĂRA ESTE ÎN STARE DE ȘOC: ”CUM SĂ MI SE ÎNTÂMPLE MIE UNA CA ASTA?”

Vedeta a fost testată cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ, însă nu și cel efectuată cu aparatul DrugTest. Ulterior, Margherita a fost condusă la INML, unde i s-au recoltat probe biologice, care au confirmat prezența în organism a unor substanțe interzise.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.