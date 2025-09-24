Favoritele lui Marian Grozavu își aruncă vorbe grele! ”Ce femeie ești tu?! Erai cu bărbatul tău și…”

Scandal de proporții la Insula Iubirii! Preferatele lui Marian Grozavu sunt la cuțite și își aruncă vorbe grele! După ce în Thailanda au fost de nedespărțit și au stat clipă de clipă doar una lângă cealaltă, acum, Diandra și Teodora sunt dușmance de moarte! CANCAN.RO a citit conversațiile în care Teo îi aruncă fostei sale colege jigniri absolut halucinante! Mai ceva decât la ușa cortului! Nici Andrușca nu s-a lăsat mai prejos!

Deși în emisiune Teodora, Diandra și Marian Grozavu erau trio-ul fantastic, afară, visul frumos s-a spulberat rapid. Acum, cele două ispite sunt într-un război total, iar șatena îi aruncă fostei sale colege vorbe grele, de parcă ar fi șters cu buretele toate momentele frumoase petrecute pe Insula Iubirii.

CANCAN.RO a intrat în posesia unor conversații strigătoare la cer, în care Diandra este pusă la zid și jignită mai ceva decât la ușa cortului de către Teodora în primă fază, apoi și de Andrușca, domnișoara care l-a sedus pe Andrei Lemnaru în toaletă. Supărată nevoie mare că Diandra ar fi vorbit-o pe la spate, dar și pe live-urile de pe Tik Tok, ispita de la Antena 1 nu a mai ținut cont de absolut nimic și și-a dat drumul la gură. Și ce jigniri, și ce acuzații… Vai, vai!

”Oricum sunt o doamnă față de ea, care pretinde că e o doamnă, dar lasă de dorit! O să ies în live, ca să înțeleagă lumea cine e doamna Diandra, cu care am fost fată faină, iar ea pe la spate îmi pronunță numele în niște discuții care nici nu ar trebui să o privească. Dacă vrei să îl pupi în f**d pe Marian, fă-o când te vezi cu el pe stradă, dar nu pe live ca să mă pui pe mine într-o lumină proastă! (…) Poți să îl pupi liniștită, dar nu cu numele meu în gură!”, a început Teodora.

De parcă Diandra nu ar fi fost suficient de jignită subit, în ajutorul Teodorei a sărit imediat Andrușca. La fel de isterică și de pornită împotriva fostei sale colege, ispita care a întreținut relații intime cu Andrei a dat drumul la injurii.

”Să vezi ce fețe făcea la mine! (…) Zicea că sunt vreuna de pe tomberon, exact așa se uita la mine, iar asta a fost dată pe post! E ceva rău femeia asta. Nu știu ce e cu ea! Oricu m, nu cred că are prietene, că nu are cum să aibă prietene, când ești așa! (…) Femeie asta chiar are ceva cu toate, despre toate a vorbit”, a sărit Andrușca în ajutorul prietenei sale, pe grupul de WhatsApp.

Marian Grozavu, umilit de Teodora: ”Pretinde că are bani, dar nu are nimic”

Deși Diandra le-a ignorat în totalitate, nu a dat deloc curs scandalului monstru și a preferat să nu intre în jocul celor două ispite nervoase, Teodora nu a mai avut frâne. Așadar, acuzațiile și vorbele grele la adresa blondinei au curs pe bandă rulantă! Fără pauză! Nonstop!

”Ce mă deranjează e că am plâns lângă tine și nu te-am dat în gât cu toate că*******e pe care le spuneai despre Marian, dar o să le spun, nu îți face griji! Ai preferat să fii prietena unui bărbat înaintea oricărei femei. Păi ce femeie ești tu, frate?! Ești o disperată de atenția unui bărbat, care pretinde că are bani, dar nu are nimic! Nu știu de ce vrei să pici de fată bună în fața lui! (…) Doamne, ce oameni i*****ți! Ferească Dumnezeu! (…)

Are impresia că ea e corectă, că e bomba bombelor! Ne făcea observație că beam un pahar în plus. Dacă făcea cineva ceva, era judecată! Nu știu unde a venit ea acolo! (…) Nu îți dă nimeni dreptul să judeci, cu atât mai mult cu cât tu erai cu bărbatul tău și cu doi copii, care te așteptau acasă… O să mă mai gândesc dacă menționez asta, să vedem cât de ascultătoare ești, că nesimțită ne-ai demonstrat cât ești!”, a încheiat Teodora, la adresa fostei sale prietene, Diandra.

NU RATA: Am aflat toate culisele noului show de la PRO TV! Regulile sunt ”scandaloase”, dar salariile colosale

VEZI ȘI: EX-ul Ellei şi ispita Teo, întâlnire de gradul zero, în România: l-a făcut ”din mare, mic” sau l-a iertat după ce i-a sedus logodnica-n baie? ”Totul se plătește”