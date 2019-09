Federația Societatea Civilă Românească susține inițiativa premierului! Ce mesaj a primit Viorica Dăncilă

Premierul Viorica Dăncilă propune partidelor parlamentare semnarea „Pactului național pentru bunăstarea românilor”, un pact care, consideră președintele PSD, „trebuie să fie garanția politică a continuării creșterii nivelului de trai al românilor în perioada următoare”.



Petre Răcănel, președintele Federației Societatea Civilă Românească susține inițiativa premierului Viorica Dăncilă și i-a trimis un mesaj, prin care o înștiințează de acest lucru.

“Stimata Doamna Presedinte,

Am luat la cunostinta de Pactul National pentru Bunastarea Romanilor , propus spre semnare partidelor parlamentare din Romania.

Sustinem initiativa dvs. in conditiile in care rolul tuturor politicienilor este in primul rand grija prin masuri-cheie, cu scop social a tuturor cetatenilor tarii. De asemenea mediul de afaceri are nevoie de consens politic si civic fara de care economia si dezvoltarea durabila a Romaniei nu pot functiona corespunzator.

Prin propunerea dvs., noi toti avem posibilitatea sa vedem daca partidele parlamentare intr-adevar sustin asemenea masuri constructive si pentru popor sau reprezinta alte interese decat ale cetateanului.

Cu stima,

Dipl. Ec. Petre Racanel

Presedinte Federatia Societatea Civila Romaneasca“, este mesajul primit de Viorica Dăncilă.