Feli a recunoscut tot. Ce a spus despre relația cu Smiley

Feli a oferit noi informații despre relația pe care o are, de fapt, cu Smiley și a făcut mărturisiri despre boala teribilă cu care s-a luptat: despresia. În timpul declarațiilor, talentata cântăreață a dezvăluit că a stat cu jaluzelele trase la geamuri timp de două săptămâni.

Feli, declarații despre relația pe care o are cu Smiley

În vârstă de 32 de ani, Feli Donose a dat un interviu emoționant de curând în care a vorbit despre începuturile carierei sale muzicale și despre contribuția pe care o are Smiley în acest sens. Juratul de la “Vocea României” a sprijinit-o în perioada în care ea s-a confruntat cu depresia și i-a spus să aibă răbdare o perioadă, pentru că: “rănile se vindecă în timp”.

“În prima mea tentativă de mutat la Bucureşti, am stat 10 luni. M-au luat toate complexele din Univers. Toate fricile… M-am înconjurat de nişte oameni pe care am ajuns să îi admir şi mi-am dat seama că au fost proiecţii. Minciuni, pe care ţi le spui tu. Când am decis să pun stop, am suferit foarte tare. M-am întors în Timişoara şi am intrat într-o depresie. Două săptămâni am stat cu jaluzele trase la geam. Nu mai voiam să aud pe nimeni. Mi se părea că toată lumea e pe interes, că vrea ceva de la mine, că nimeni nu-mi apreciază munca, că toată lumea vrea de la mine simplu, când eu nu sunt simplu. În a scrie. Eu sunt simplu, dar mult mai simplu”, a declarat artista în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Deși a fost informată că Smiley vrea să colaboreze cu ea, cântăreața a preferat să stea o bucată de vreme departe de lumea și agitația din București până când s-a decis să revină și să facă muzică. La finalul anului trecut, Feli Donose a devenit mămică pentru prima dată. Ea și partenerul său de viață au o fetiță, care se numește: Nora Luna.

“Până într-o zi, când m-a sunat Şerban, ca să aflu că el şi cu Smiley vorbeau şi îşi doreau de mult să lucrăm împreună. Puteam să zic: «Gata, de mâine vin la studio». Dar nu am vrut. Am vrut să-mi ling rănile, pentru că eu nu mă arunc dintr-o iubire în alta. Pentru că nu am vrut să îmi aduc fricile şi frustrările aici. Deşi, pentru că sunt om, am adus câteva. Smiley mi-a zis că rănile se vindecă în timp. Şi mi-am dat timp”, a mai spus cântăreața.

Cum s-au cunoscut Feli și Cătălin, iubitul ei

Talentata artistă și alesul inimii sale s-au cunoscut anul trecut la o nuntă și a fost dragoste la prima vedere. La acea vreme, Cătălin muncea peste hotare. La câteva luni după ce s-au cunoscut, ei au aflat că vor deveni părinți, iar bucuria a fost uriașă, mai ales că Feli nu se gândea că va rămâne prea curând însărcinată. Mai mult, ea luase în calcul adopția. “E varianta mea masculină, noi doi avem trăiri la indigo. Este prima persoană, în afară de prietena mea din copilărie, cu care pot să fiu eu 100%, fără nicio barieră, pentru că ştiu că nu mă judecă”, a mai adăugat vedeta.

Legat de nuntă, Feli a susținut că ea și partenerul ei nu se gândesc la organizarea acestui eveniment momentan. “Nu ne-am gândit la nuntă. Noi vrem să ne căsătorim când simțim și nu pentru că «ne strânge» o tradiție. Probabil că la un moment dat ne vom căsători și noi. Vrem să vină din suflet, nu să o facem că trebuie”, a mai dezvăluit Feli Donose.

Feli Donose are o fetiță împreună cu partenerul său de viață

Feli, pe numele din buletin Feli Donose, s-a născut pe 15 iunie 1986 în Timişoara şi renumită pentru vocea sa. Tânăra artistă a cântat pe scenă cu mari artişti, printre care şi B.U.G Mafia, cu melodia “Să cânte trompetele”. Ea s-a numărat printre jurații de la emisiunea “The Four – Cei 4”.