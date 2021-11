Feli Donose nu a absolvit liceul, până la vârsta de 35 de ani: „Am făcut chestia asta fără să ştie ai mei”

Feli Donose este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Cântăreaţa se bucură de un adevărat succes în plan profesional, iar de câţiva ani şi în plan personal. Vedeta este împlinită de când l-a cunoscut pe Cătălin, sufletul ei pereche şi tatăl fetiţei sale. Deşi în prezent are tot ce şi-a dorit, blondina a dat de-a lungul timpului peste multe obstacole.

Feli Donose şi-a luat viaţa în propriile mâini pe vremea când avea doar 18 ani. Mai mult, se pare că artista a renunţat la studii pentru a se dedica în totalitate muzicii. Ajungă la vârsta de 35 de ani, vedeta a povestit faptul că nici până în acest moment nu a terminat liceul.

„La jumătatea clasei a noua, ca nebuna. Pur şi simplu, m-am trezit într-o noapte că m-am întrebat ce fac cu viaţa mea de acum încolo. Mi-am văzut filmul pe repede-înainte şi nu vedeam unde-i muzica. Am avut un curaj nebun şi am făcut chestia asta fără să ştie ai mei. Apoi au aflat şi i-am promis mamei că dacă nu îmi ies mie planurile cum mi-am dorit, reiau şcoala.

Au început să se mişte şi nu am reluat, până mai târziu, când stăteam deja în Cluj de doi ani şi m-am înscris la Liceul Economic. Întâmplător, mergând pe stradă, am văzut liceul deschis, am intrat: „Bună ziua. Faceţi înscrieri? – Da, da. Am ieşit de acolo şi am sunat-o pe prietena mea din copilărie: „Tu, Ica, m-am înscris la liceu – „Ceee?! Aaaa! Ţipa de fericire. Da, asta cu liceul e un gol din adolescenţa mea pe care încă mă gândesc cum să-l umplu. La un moment dat, tot vreau să-l fac. Pentru că în perioada în care adolescenţii din jurul meu trăiau asta, eu am ales să devin peste noapte un adult care să-şi urmeze visul nebuneşte. Iar acolo e un spaţiu pe care eu trebuie să-l umplu cumva. O să-mi dau seama cum.”, a declarat pentru Feli Donose pentru Adevărul.

Drama pe care a trăit-o artista în copilărie

Artista a mărturisit că a fost victima bullying-ului pe vremea când era doar un copil. Ceilalți copii o necăjeau zilnic și se legau de aspectul ei fizic. Acest lucru a făcut-o pe Feli Donose să-și piardă încrederea în sine și să fie complexată.

Bullying-ul a continuat, însă, și în următorii ani. Pe vremea când era adolescentă și atunci când a urcat pentru prima oară pe scenă. Iar nesiguranța și-a spus cuvântul la un moment dat.

”În copilărie mi se zicea ”girafă„ că am gâtul lung. Sufeream mult, până când m-a văzut mama că mergeam cocoșată și mi-a dat o palmă și mi-a zis să merg mândră că-s frumoasă. Eu nu înțeleg de ce eram complexată când eram mai grăsuță, atunci purtam fustițe și eram mai feminină. Dar alții mă făceau să mă simt complexată. Eu eram bine pe scenă, dar după apăreau nesiguranțele”, a spus Feli Donose.

Sursă foto: Instagram