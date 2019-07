Femei din toată lumea vin la Iași să rămână însărcinate

Medicii ieșeni sunt luați cu asalt de către cupluri din toată lumea formate dintr-un membru român și unul străin, sau chiar străini, care au auzit despre serviciile de calitate oferite de medicii ieșeni în materie de fertilizare in vitro FIV. Zeci de stăini și-au făcut programare din timp pentru a veni la Iași în vederea începerii procedurilor.

Motivul pentru care aleg serviciile medicale din România și nu pe cele din străinătate este faptul că aici prețurile sunt de trei-patru ori mai mici. Pe lângă acest aspect deloc de trecut cu vederea, pacienții susțin că în România doctorii sunt mult mai sociabili, explicându-le fiecare procedura pe înțelesul lor, și că lista de așteptare este mult mai scurtă.

Medicii se bucură de un real succes și pot confirma cu mândrie că, anual, o medie de 30-50 de copii se nasc în străinătate, în urma fertilizării in vitro la Iași. Este vorba despre cupluri care vin special din din America, Suedia, Grecia, Italia, Slovenia si Ucraina. Chiar dacă se află la distață, medicii au găsit o soluție pentru a începe procesul încă de când cuplul se află în străinătate.

“Avem extrem de multi pacienti veniti din strainatate, care apeleaza la serviciile noastre. Motivele sunt mai mereu aceleasi, fiind vorba despre faptul ca in Iasi costurile sunt mai mici comparativ cu cele din afara tarii, ca medicii sunt mult mai comunicativi si ca sansele de reusita in privinta unor procedee facute corect sunt mult mai mari. Pacientii vorbesc unii cu altii si, practic, informatiile despre serviciile noastre se raspandesc considerabil. Cu cat avem mai multi pacienti multumiti, cu atat mai multi posibili pacienti vom avea. In ultimele doua luni ale verii, cand in general romanii plecati in strainatate se intorc acasa, avem cele mai multe cereri. Cel mai mare numar de sarcini am obtinut pentru femei plecate in Anglia, si am ajuns la numarul de 15 copii“, spune Adrian Borș, medic specialist obstetrică-ginecologie, supraspecializare în tratarea infertilității și medicină reproductivă, scrie bzi.ro.