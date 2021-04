Femeia care a lovit mortal două fete, după ce a intrat cu mașina pe trotuar, a fost trimisă în judecată

Șoferița în vârstă de 56 de ani care, la sfârșitul lunii februarie, a lovit mortal două fete, după ce a intrat cu mașina pe trotuar, a fost trimisă în judecată.

Femeia va fi judecată pentru ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului. Șoferița a mărturisit la audieri că ar fi avut o criză de strănut și ar fi încurcat pedalele. Ulterior aceasta a recunoscut că a consumat rom, după rezultatul testelor făcute.

„La data de 29.04.2021, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, cercetate sub măsura preventivă a arestului la domiciliu sub aspectul săvârșirii în concurs real a infracțiunilor de ucidere din culpă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 192 alin. 2 şi 3 Cod Penal, şi conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. 1 Cod Penal (…)

În fapt, s-a reținut că, la data de 27.02.2021, în jurul orelor 15.35, inculpata a condus autovehiculul marca Mercedes Benz GLA, pe Str. Fructelor din sectorul 2 al Municipiului București, dinspre Str. Gherghiţei către Str. Menţiunii, având o îmbibaţie alcoolică de 1,25 g/l alcool pur în sânge (…)

Când a ajuns la intersecția cu Str. Menţiunii, a pierdut controlul asupra direcției de mers, accelerând în loc să frâneze, şi a pătruns pe trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 176, unde a accidentat mortal o persoană vătămată în vârstă de 6 ani şi o persoană vătămată în vârstă de 20 de ani, acestea din urmă aflându-se aşezate pe bordură, a rupt stâlpul de beton de susținere a iluminatului public şi s-a oprit în gardul imobilului cu nr. 176″, menționează Parchetul.

Ce s-a văzut pe camerele de supraveghere

Tragedia s-a produs pe strada Mențiunii din nordul Capitalei, după ce o șoferiță a pierdut controlul volanului, a intrat într-un stâlp, apoi într-un gard. Cele două fete se aflau pe trotuar, când au fost lovite în plin. Una dintre ele a murit pe loc, iar cealaltă s-a stins din viață în drum spre spital.

Polițiștii care au vizionat imaginile de pe camerele video spun că mașina a venit cu viteză foarte mare. Femeia este cercetată acum pentru ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului.

”Este foarte greu să stabilim viteza cu care se deplasa conducătorul auto, întrucât în continuare se efectuează cercetări pentru a se stabili cu exactitate cauzele. Colegii mei au vizionat și imagini de pe camerele video. Într-adevăr, venea destul de tare autovehiculul.