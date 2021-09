Femeia care a publicat ”fluturașul” de salariu cu 23 lei a câștigat în istanță procesul cu firma de confecții

Angelica Manole, angajata croitoriei din Vălenii de Munte care a avut curajul de a face public ”fluturașul” de salariu cu 23 de lei a câștigat procesul intentat firmei de confecții la care lucra pe un salariu de nimic.

Angelica Manole este fosta angajată a unei firme de confecții pentru branduri de lux din Valenii de Munte, Prahova. Femeia a avut curajul de a publica o fotografie cu ”fluturașul” de salariu în aprlie anul trecut. Angelica Manole a vrut să arate felul în care angajații firmei sunt tratați.

Angelica Manole a avut un șoc atunci când a văzut negru pe alb suma de 23 de lei cu care este remunerată pentru munca depusă, salariul fiind mult mai mic decât minimul pe economie.

Angelica Manole a primit diferența de bani de la fostul angajator

Potrivit deciziei Tribunalului Prahova, Angelica Manole a fost concediată abuziv și trebuie să primească salariul aferent perioadei în care s-a luptat în justiție pentru drepturile sale, de aproape un an și jumătate.

”De luni până vineri și o dată la două sâmbete, cu program redus, e drept, din cauza pandemiei. Însă noi ne-am făcut treaba. Toate aveam copii de crescut acasă, familii. Și-au bătut joc de mine, de noi. Eu am avut curajul să fac publică treaba asta și m-au dat afară. Dar cum puteam trăi o lună cu 23 de lei? Ulterior, am primit prin curier o invitație în vederea unei reangajări ca muncitor necalificat.

Evident, am refuzat, doar nu era să mă întorc și să fiu iarăși batjocura lor. Un avocat s-a oferit să mă ajute gratuit să dau fabrica în judecată. Mult timp m-am chinuit, cu doi copii, fiindcă am fost dată afară abuziv. Am fost ajutată de români care au donat bani pentru ca eu să îmi pot întreține familia”, a declarat Angelica Manole pentru Observatorul de Prahova.

Faptul că Angelica Manole face parte dintr-un ONG care militează pentru drepturile femeilor nedreptățite la locul de muncă, a determinat-o să lupte până în”pânzele albe” pentru drepturile ei. Femeia a atras simpatia femeilor care se confruntă cu probleme asemănătoare la locul de muncă, mai ales că a fost singura care a spus lucrurilor pe nume.

Sursa foto: Facebook.ro