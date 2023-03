Chef Cătălin Scărlătescu este foarte îndrăgit de public și, de-a lungul timpului, a reușit să capete o adevărată notorietate. Însă, puțini sunt cei care știu cum a ajuns concurentul de la „America Express” să facă parte din lumea televiziunii. Iată mai jos, în articol, toate detaliile.

Cătălin Scărlătescu și-a deschis sufletul și a vorbit, în cadrul unui podcast, despre începuturile sale în lumea televiziunii românești. Celebrul bucătar de la Antena 1 i-a mărturisit lui Speak faptul că Mona Segall a fost cea care l-a remarcat, în perioada în care lucra la restaurantul hotelului Howard Johnson, din Capitală.

La vremea respectivă, Cătălin Scărlătescu a fost contactat din partea postului Pro TV, fiind, ulterior, invitat să participe la un casting. A făcut echipă cu ceilalți doi chefi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, însă nu au reușit, la momentul respectiv, să impresioneze, pentru că trebuiau să citească un text scris de scenariștii emisiunii. Însă, în momentul în care Mona Segall a transmis să li se dea farfuriile, s-a declanșat un adevărat spectacol pe platourile de filmare.

Cătălin Scărlătescu a vorbit despre începuturile în televiziune

„Cum ai ajuns în juriu?”, l-a întrebat Speak.

Cătălin Scărlătescu nu a stat pe gânduri și i-a povestit lui Speak întreaga „aventură” de pe platourile de filmare, dar și faptul că a fost remarcat pentru pasiunea pe care o are față de arta gastronomică.

„Aici doar Mona Segall poate să spună. M-a sunat cineva, atunci lucram ca bucătar-șef asistent, al doilea din ierarhie. Adică sub mine, la momentul respectiv, erau 45. Era ușor (n.r. să îi „dirijeze”), cu asta mă ocup. E foarte simplu, ca o echipă, tu tai carne, tu tai ceapă. Lucram acolo și a sunat telefonul. Și mi-a spus: «Bună ziua, suntem de la Pro TV, am dori să facem o filmare pentru ceva». A venit Claudiu Oprea și a făcut filmarea. (…) Eu, între timp, avusesem o intervenție foarte frumoasă cu Diana Dumitrescu pe Acasă, am făcut o rețetă cu ea și am ajuns în platou și, la un moment dat, prezentatoarea a zis: «Băi, dar cât vorbește, opriți-l». Le-o fi plăcut de mine, acolo.

Avusesem o intervenție la Paprika unde făcusem câteva rețete, eram rigid, drept. Lucram cu niște unguri și doar unul vorbea puțin românește. (…) Ne pusesem să citim de pe hârtie ceva despre noi. A fost circ și panaramă. Am scos 7 cuvinte, Bontea 6 și Dumitrescu 3. Intro-urile erau pe prompter. Noi nu suntem actori. Și tot se chinuia echipa. Și, la un moment dat, Mona a spus «Nu vă mai chinuți, ia dați-le o farfurie!». Și ne-au adus trei farfurii și când am început să le jurizăm…”, a spus Cătălin Scărlătescu, la podcastul „La Fileu” moderat de Speak.

Sursă foto & video: podcast „La Fileu”