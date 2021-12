Femeia cu ochi de diamant s-a căsătorit în secret cu iubitul mai mic cu 15 ani. Lenna Horvath are planuri mari cu soțul tinerel

Poreclită cântăreața cu ochi de diamant, Lenna Horvath s-a căsătorit în mare secret cu iubitul ei mai tânăr cu 15 ani.

Lenna Horvath a devenit femeie măritată cu acte în regulă. Cântăreața cu ochi de diamant a pus mâna pe un bărbat cu 15 ani mai tânăr, însă în cazul de față vârsta este doar un număr, iar manelista are planuri mari de viitor alături de soțul ei.

Lenna Horvath: ”Am ajuns să-i cunosc familia soțului”

Femeia cu ochi de diamant știe ce să ceară de la viață, iar viața i-a surâs de data asta. Din punct de vedere amoros, manelista trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Iubește și este iubită, iar mai nou a devenit soția unui bărbat cu 15 ani mai tânăr. Așa cum a povestit în urmă cu câteva luni, cântăreața este îndrăgostită până peste cap, iar lucrurile sunt cât de poate de serioase:

„Am ajuns să cunosc familia soțului. Sunt oameni extraordinari. Îmi place de mama lui, e o dulceață de femeie. E și diferență de vârstă între noi și e clar să-și pună întrebări. Orice părintre ar gândi așa. Diferența de vârstă dintre noi e tot timpul o problemă. Sunt 15 ani între noi”, a declarat Lenna Horvath pentru Antena Stars.

Ca în orice căsnicie, planurile de viitor nu sunt de neglijat. Lenna Horvath și Neemia au scos bani frumoși din buzunar pentru propriul confort. Cei doi soți au decis să cumpere un apartament în valoare de 500.000 de euro. Banii nu sunt o problemă pentru femeia cu ochi de diamant. Îi place luxul, iar pentru propriile plăceri este în stare să plătească oricât:

”Bucătăria e open space cu livingul. Am făcut-o împreună, am decorat-o cu foiță de aur. Încă suntem în construcții, nu am terminat. Nu am vrut să chemăm o firmă sau un designer de interior. Am zis să fie vintage și să o facem așa cum ne place nouă”, a spus Lenna Horvarth.

