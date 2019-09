Fenomenal! Ce le-a transmis Loredana Chivu celor care au criticat-o pentru ținuta decoltată purtată la mormântul lui Arsenie Boca

Ce le-a transmis Loredana Chivu celor care au criticat-o pentru ținuta decoltată purtată la mormântul lui Arsenie Boca

În urmă cu câteva ore, Loredana Chivu a acceptat să vorbească despre scandalul provocat după ce a mers la mormântul Părintelui Ardealului și a spus că nu s-a supărat pentru cuvintele acide pe care le-a primit de la unii dintre internauți. Mai mult, ea a subliniat că, dacă aceștia ar avea credință, ar ști că nu sunt în măsură să judece… După cum puteți vedea în poza de mai jos, atunci când a intrat în Mănăstirea Prislop sau când s-a rugat la mormântul lui Arsenie Boca, blondina și-a acoperit capul și decolteul cu o eșarfă.

“De fiecare dată când fac un lucru, bun sau rău, sunt judecată. Acum o săptămână am fost la o mănăstire, la Arsenie Boca, merg acolo de câte ori pot. Mi-am postat câteva poze, e un loc de pelerinaj, toată lumea merge și face poze. Nu consider că erau deocheate sau aveam o ținută nepotrivită. Am mers la mormânt, m-am rugat. Când am coborât am făcut câteva poze. L-am publicat pe internet unde răutăcioșii au început cu gura mare, eu nu am timp și energie să am gânduri negative despre alți oameni. Nu este genul meu să fiu afectată de acești oameni care sunt răutăcioși, mă știu pe mine. Asta cu credința și cu biserica ține cu fiecare dintre noi, nu mă aștept să mă laude cineva că am fost acolo. E un lucru pe care îl consider perfect normal. Dacă ar avea ei credință ar ști că nu e bine să arunce cu pietre, e corect să nu judecăm. Nu m-am enervat, am răspuns doar pentru cei care comentează pozitiv”, a mărturisit vedeta în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.

