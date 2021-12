Fericire mare în familia Andreei Popescu! Fosta dansatoare a Deliei Matache își va boteza, astăzi, fetița!

Este fericire mare în familia Andreei Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache. Aceasta își va boteza fetița în cursul acestei zile. Familia face pregătiri pentru marele eveniment!

Pe rețelele de socializare, Andreea Popescu, fosta dansatoare a Deliei Matache, își ține la curent următorii cu fiecare pas pe care îl face cu ocazia fericitului eveniment ce are loc în familia sa! În scurt timp, micuța ei va fi botezată. Încă de câteva zile, Andreea Popescu, alături de soțul ei și de întreaga familie, au făcut ultimele pregătiri pentru evenimentul care are loc astăzi, 18 decembrie.

„Vreau să vă arăt ceva. Ce credeți? Știți că m-am mutat de aproape o lună, toate bune și frumoase, casa arăta foarte bine, mai trebuia să aducă cineva niște perdele, chestii… Acum, pentru că facem botezul acasă, am zis să mai reîmprospătăm puțin casa, am mai vopsit pe ici, pe colo, în fine… Și a trebuit să ne aducă niște candelabre și acum vreau să vă arăt cum arată casa mea”, a spus Andreea Popescu pe Instastory. Apoi, fosta dansatoare a Deliei Matache a filmat încăperea în care se afla, seara trecută: ”Na belea! Zici că acum am început, suntem în șantier din nou. Pregătim casa de botezul pentru mâine”. Apoi, Andreea a continuat: ”Rochia Anastasiei încă nu este gata. Am fost astăzi la probă, la atelier. Casa este un haos, nu știu ce o să ne facem și cât o să dureze toată nebunia asta”.

În urmă cu două ore, familia se pregătea pentru botezul fetiței. Pe rețelele de socializare, Andreea Popescu a postat imagini cu aranjamentele florale, dar și momente în care se pregătește de marele eveniment – de la haine, accesorii, make-up, până la prezentarea membrilor familiei.

Vezi și ÎN CE RELAȚII AU RĂMAS DELIA MATACHE ȘI ANDREEA POPESCU. ÎN 2011, CÂNTĂREAȚA A DAT-O AFARĂ PE DANSATOARE, DUPĂ CE S-A CUPLAT CU MIHAI BENDEAC

Recent, Andreea și familia ei s-au mutat într-un penthouse de lux

În luna octombrie, Andreea Popescu devenea mămică pentru a doua oară. În luna următoare bruneta a trecut printr-o altă schimbare: s-a mutat în casă nouă. Ea, împreună cu soțul ei, și-au achiziționat un penthouse de vis, acolo unde au început o viaţă nouă alături de cei doi copii. Fosta dansatoare a Deliei a mărturisit la Antena Stars că s-a acomodat rapid în casă, deși în primele zile a fost mai dificil.

„În noiembrie ne-am mutat în casă, nu aveam căldura cum trebuia, trebuia să ne mutăm cât mai repede, acum e totul bine, e a doua săptămână dacă nu mă înșel, ai altă stare, îți vine să faci lucruri, să cumperi, a fost greu, dar ne-am descurcat”, a spus Andreea Popescu la Antena Stars.

Sursă foto: arhivă Cancan / capturi Instastory Andreea Popescu