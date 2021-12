În ce relații au rămas Delia Matache și Andreea Popescu. În 2011, cântăreața a dat-o afară pe dansatoare, după ce s-a cuplat cu Mihai Bendeac

Ani la rând, Andreea Popescu a făcut parte din trupa Deliei Matache, fiind dansatoare. În anul 2011, însă, aceasta a fost dată afară din trupă, după ce s-a cuplat cu actorul Mihai Bendeac. În ce relații au rămas cele două în prezent?

În anul 2011, Andreea Popescu părăsea trupa artistei Delia Matache. Dansatoarea a fost dată afară atunci și, chiar în perioada respectivă, se cuplase cu actorul Mihai Bendeac. Au format un cuplu apreciat de cei din jur, însă, după câteva luni de relație, cei doi au ales să se despartă, deoarece nu se mai înțelegeau. Se certau destul de des, din nimicuri, însă se împăcau imediat. Într-un final, după mai multe episoade similare, cei doi au ales să o ia pe căi diferite. În ce relații a rămas, însă, cu Delia Matache, colegă de platou la „iUmor” cu Mihai Bendeac?

La momentul respectiv, când Delia Matache a renunțat ca Andreea Popescu să mai fie dansatoare în trupa sa, artista mărturisea faptul că nu a fost nimic personal, ci a fost o decizie de ordin financiar. Cântăreața spunea atunci: ”Eu am un manager nou. Am început concertele în afara țării. Decizia de a renunța la Andreea e de natură financiară. Străinii nu plătesc o echipă mare. Andreea a devenit cunoscută prin mine, iar asta s-a întâmplat de un an, iar dacă mă deranja ceva, ne despărțeam înainte”.

La momentul respectiv s-a speculat că Delia Matache ar fi dat-o afară pe Andreea Popescu pentru că ar fi devenit celebră. Dansatoarea mărturisea atunci: ”Da, este adevărat că sunt șomeră. Aveam discuții cu Delia în care îmi dădea de înțeles că nu e de acord că am devenit vedetă. M-a dat afară printr-un sms, anunțându-mă că nu mai fac parte din trupă”, arată cugetliber.ro.

În ce relații au rămas Delia Matache și Andreea Popescu, după ce în 2011 a fost dată afară din trupă?

În prezent, însă, se pare că lucrurile s-au schimbat. Andreea Popescu, cea care a făcut parte din echipa Deliei Matache, a îngropat securea războiului. De-a lungul anilor s-a zvonit faptul că cele două ar fi certate, însă, de data aceasta, se demonstrează contrariul. Recent, pe rețelele de socializare, dansatoarea i-a comentat la una dintre fotografii: ”Superbă😍😍😍😍”.

Andreea Popescu a renunțat la ținutele sexy

Odata ce s-a retras însă din showbiz, Andreea Popescu s-a transformat radical. S-a făcut femeie de casă, a renunţat la ţinutele sexy, nu mai iese la cluburi. În prezent, preferă bisericile, mănăstirile sau diverse pelerinaje. Andreea s-a apropiat mai mult de Dumnezeu și se dedică în totalitate familiei sale.

Sursă foto: Arhivă