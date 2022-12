Fericire mare în familia lui Marian Mexicanu! Surpriza de care a avut parte acordeonistul în ziua în care a împlinit 50 de ani

Marian Mexicanu a avut parte de o surpriză de proporții chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 50 de ani! Cunoscutul acordeonist s-a emoționat extrem de tare, în momentul în care și-a văzut copiii alături! Iată detaliile mai jos, în articol.

De-a lungul timpului s-a zvonit că Marian Mexicanu și copiii lui, Edy și Maria, nu s-ar fi aflat într-o relație foarte bună. Însă, surpriza de care a avut parte acordeonistul, în ziua în care a împlinit 50 de ani, „spulberă” zvonurile în totalitate. Cei doi copii i-au făcut o surpriză foarte frumoasă artistului, de ziua sa de naștere. I-au făcut și urări!

Marian Mexicanu a avut parte de o surpriză, în ziua în care a împlinit 50 de ani

Marian Mexicanu a avut parte de o surpriză de proporții din partea copiilor săi. Edy și Maria s-au aflat alături de tatăl lor, în ziua în care acordeonistul a împlinit jumătate de secol! Extrem de fericit și emoționat, artistul a declarat: „Am familia lângă mine, toți acești oameni de lângă mine sunt familia mea. Deci, într-un cuvânt, mă simt tânăr ce n-ai văzut până acum. Fericiți, îi mulțumesc bunului dumnezeu că mi-a trimis-o pe Ana în viața mea. În viață am vrut să îmi las loc de „bună ziuă”, și dacă oamenii sunt lângă mine înseamnă că am reușit. Aici se află Maria mea. Ea este motivul meu de a trăi.”.

„Îi doresc în felul următor, să îi dea Dumnezeu sănătate, să îl țină Dumnezeu sănătos și în viață și să ia Dumnezu ani de la mine și să îi dea lui. Îl iubesc cel mai mult, îl iubesc ca pe ochii mei din cap. Niciodată nu am fost certați, show-uri de televiziune, mass-mdia”, a transmis Edy, fiul lui.

Fiica lui Marian Mexicanu: „Știam că suferă, sunt singura fată a lui”

Și Maria, fiica lui Marian Mexicanu, a ținut să transmită un mesaj, în ziua în care tatăl ei a împlinit 50 de ani. A existat o perioadă în care nu și-au vorbit, iar, în prezent, au revenit la sentimente mai bune.

„Am stat, au fost așa, când și când ne-am împăcat, cam vreo câteva luni. Suntem bine acum. L-am sunat, nu am putut să îl ignor. Nu am putut să fiu atât de egoistă și să nu mă gândesc la el, să îl las. Știam că suferă, sunt singura fată a lui. Acum e fericit. Am trecut printr-o perioadă foarte grea cu familia mea, după ce părinții mei s-au despărțit. Acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că am trecut prin despărțirea asta, pentru că mi-a dat o lecție și m-a călit ca să îmi pot prețui părinții mult mai mult și familia. Îi mulțumesc lui Dumnezu că îl ține sănătos lângă mine și lângă fratele meu. Mă bucur din toată inima că pot fi alături de el”, a spus fiica lui, la Antena Stars.