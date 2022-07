Marian Mexicanu, nuntă în secret cu Ana Maria. Cum l-a ajutat soția să scape de depresie pe cunoscutul lăutar

Cunoscutul lăutar Marian Mexicanu a dezvăluit recent că s-a însurat, la biserică, pentru a doua oară. Evenimentul s-a petrecut cu maximă discreție, astfel că publicul nu a aflat decât după trei ani. Deși nu a dat sfoară în țară, Marian Mexicanu a explicat că nu putea trăi în păcat cu Ana Maria, partenera pe care a avut-o după divorțul de Paula Lincan.

Lăutarul a relatat, de altfel, și cum s-au derulat lucrurile cu nouă ani în urmă.

„Nu Ana Maria mi-a spart casa mie. Pe mine, Ana Maria m-a găsit despărțit. Și atunci eu am ales-o, putea să fie oricine.

După ce au ieșit discuțiile, Ana Maria a plecat din țară un an de zile și m-a lăsat, a spus: «Indiferent cât de mult mă iubești tu sau cât te iubesc eu, eu trebuie să mă retrag.

(VEZI AICI: IMAGINI DE SENZATIE CU MARIAN MEXICANU’ ! A ÎNFULECAT ÎN MARE GRABĂ, MESTECÂND CU POFTĂ ÎN FAȚA IUBITEI!)

Să râdă lumea de mine, să dea cu pietre în mine, salvează-ți tu căsnicia». Eu m-am dus acasă: «Hai, Paula, înapoi», m-am tăvălit pe jos, până când am văzut că nu se mai poate”, a povestit Marian Mexicanu, în podcastul lui Valentin Sanfira.

„Petrecerea pentru mine nu face doi bani„

Iar surpriza a apărut, câțiva ani mai târziu, când Mexicanu chiar s-a recăsătorit, oficial.

„Noi am făcut cununia civilă, suntem cununați de trei ani. I-am luat pe sora mea, pe cumnatul meu și am intrat în biserică și am făcut o nuntă eu cu ea și cu sora mea și cumnatul meu, patru inși, ne-am cununat în fața lui Dumnezeu.

Petrecerea pentru mine nu face doi bani”, a mai spus Marian Mexicanu.

Artistul se declară acum un om fericit, împlinit, alături de copiii săi și de Ana Maria.

(CITEȘTE ȘI: PAULA LINCAN, ACUZAȚII GRAVE ADUSE LUI MARIAN MEXICANU: ”A INTRAT PESTE MAMA MEA ÎN CASĂ, MI-A BĂTUT FRATELE”)

„Am umblat 25 de ani de zile cu o rețetă în buzunar”

Mexicanu a povestit și că soția l-a ajutat să scape de depresia de care suferea de multă vreme, atunci când a învățat să mute încrederea pe care o are în ea către cei din preajmă.

„Eu nu mai ieșeam din casă, plângeam.

Am umblat 25 de ani de zile cu o rețetă în buzunar de la spital și nu mi-e rușine să spun, de la Secția de Psihiatrie, Spitalul 9, în care scria atac de panică, anxietate, depresie, în caz că îmi vine rău pe stradă, se uită lumea la mine în portofel și vede că n-am făcut infarct.

Nu mai e acum, în portofel sunt doar actele”, a explicat Marian Mexicanu.