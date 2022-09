A răsărit și soarele pe strada lor! Lucy Fallon (26 de ani) și Ryan Ledson (25 de ani) vor deveni părinți pentru prima oară. În luna martie a acestui an, actrița din „Coronation Street” a pierdut o sarcină.

Este fericire mare pentru Lucy Fallon și partenerul său de viață, Ryan Ledson. Actrița și mijlocașul echipei Preston North End vor deveni părinți pentru prima oară. Lucy Fallon este însărcinată în cinci luni. Tânăra în vârstă de 26 de ani a preferat să țină secret totul, pentru a fi sigură că sarcina decurge bine.

În cadrul unui interviu, Lucy Fallon a mărturisit că este pofte în timpul sarcinii, multe dintre acestea fiind legate de mâncarea de tip fast-food. Cuplul este foarte încântat de veștile frumoase, iar familia abia așteaptă venirea pe lume a copilului. Aceasta va naște în luna februarie a anului 2023.

„Suntem foarte încântați. Mereu mi-am dorit să devin tată de tânăr, ca să pot fi activ alături de copiii mei”, a mărturisit Ryan Ledson, partenerul de viață al actriței.

Vezi și FERICIRE MARE ÎN SHOWBIZUL INTERNAȚIONAL! MOLLY HAGUE ȘI TOMMY FURY, DE LA INSULA IUBIRII, VOR DEVENI PĂRINȚI PENTRU PRIMA OARĂ

Citește și „EMINEM A MURIT ȘI A FOST CLONAT!” CEA MAI NOUĂ TEORIE A CONSPIRAȚIEI LANSATĂ DE FANII CELEBRULUI RAPPER AMERICAN

Lucy Fallon a pierdut o sarcină în urmă cu câteva luni

În luna martie a acestui ani, Lucy Fallon s-a confruntat cu una dintre cele mai grele perioade din viața ei. Actrița în vârstă de 26 de ani a pierdut o sarcină. Atunci, aceasta era gravidă în șapte săptămâni.

”A fost traumatizant. Aveam simptome de sarcină și mă simțeam foarte rău și atunci când făceau toate aceste controale, simptomele mele se înrăutățeau din ce în ce mai mult. Nu existau semne că am avut un avort spontan. Am presupus că totul va fi bine. Apoi, după o săptămână, când mi-au făcut analizele de sânge, mi-au spus că am avortat. A fost un sentiment cu adevărat ciudat”, a povestit Lucy, arată Walesonline.co.uk.

Sursă foto: Instagram Lucy Fallon