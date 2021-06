Fermierii din Dolj au ajuns să îşi arunce marfa la gunoi din cauza preţului mic. Sunt cheltuieli foarte mari, în special cu cultura de castraveţi, care au ajuns să se vândă, la pieţele engros, cu 30 de bani pentru un kilogram. Asta în condiţiile în care producătorii spun că sunt cheltuieli de un leu pentru un kilogram de castraveţi. Mulţi au aruncat marfa la gunoi decât să o dea la preţ de nimic.

„Uite, decât să muncim ca proştii, să plătim şi manoperă de cules, de transport, să plătim taxă de piaţă, mai bine uite ce facem cu o cultură de castraveţi impecabilă. La 80 de bani şi 1 leu niciodată preţul ăsta nu aduce profit legumicultorului. Pe ăia, băgătorii în seamă, îi rugăm să se abţină de la comentarii”, spune unul dintre legumicultori, în timp ce smulge din rădăcină vrejurile de castraveți perfect sănătoase.

Iulian Badea este din Işalniţa şi este unul dintre producătorii nemulţumiţi de faptul că statul nu le dă o mână de ajutor fermierilor şi spune că este deja la faliment. În filmuleţul care a atras mii de vizualizări pe reţele de socializare fermierul îşi scoate din pământ cultura de castraveţi.

„Nu vreau să am pierderi tot timpul. În momentul de faţă, prețul castraveţilor este de 1 leu. Şi ca să vând cu 30 de bani şi ca să mai cheltui pe transport, pe tratament, nu se mai justifică şi am decis să o arunc. Eu, ca legumicultor, am ajuns să pun o cultură şi trebuie să am alta de rezervă”, spune acesta.

(CITEȘTE ȘI: EI SUNT OLTENII CARE VÂND (LA PROPRIU) CASTRAVEȚI GRĂDINARULUI)

Omul a încercat să se asocieze pentru a vinde către supermarketuri, dar pretenţiile au fost foarte mari şi nu au reuşit. Acum, sute de kilograme de castraveţi au ajuns la gunoi.

„Am tăiat jumătate din castraveţi şi am zis că nu vând cu 30 de bani şi am pus fasole”

Şi nu este singurul producător care a renunţat la cultura de castraveţi. Şi Cosmin Dragu din Şimnic a renunţat la o jumătate din cultură când samsarii i-au oferit 30 de bani pentru un kilogram de castraveţi.

„Unul mi-a dat 40 de bani, altul 30 de bani. M-am întors acasă şi am rămas cu o tonă. Am zis ce să fac şi m-am întors la ei. Am tăiat jumătate din castraveţi şi am zis că nu vând cu 30 de bani şi am pus fasole. Dacă se va continua aşa, vom ajunge să închidem”, spune alt fermier.

(CITEȘTE ȘI: LA 21 DE ANI, O OLTEANCĂ SCOATE BANI DIN… AGRICULTURĂ SUB ZĂPADĂ)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.