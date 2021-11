Fiica asistentei medicale de la Ploiești, primele declarații. “E conștientă, dar...” Femeia are arsuri pe 40% din suprafața corpului

Un incendiu a izbucnit, joi dimineață, la spitalul suport COVID Movila Vulpii din Ploiești. Din păcate, doi pacienți, de 74 și 75 de ani, nu au mai putut fi salvați. O asistentă medicală, în vârstă de 51 de ani, a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului. Aceasta a fost transportată la Spitalul Floreasca din Capitală. Fiica ei a oferit primele declarații.

Cadrul medical are arsuri pe o suprafață de aproximativ 40% din suprafața corporală. A solicitat să nu fie transmise public alte informații despre starea sa de sănătate. Totuși, fiica asistentei a oferit primele declarații.

“O să o trimită la București. Nu știu absolut nimic. Acum am venit să îi iau geanta pentru că o trimite la București. Nu era o problemă cu stația de oxigen. Am aflat de pe internet. Am văzut o știre și m-a sunat și tatăl meu care lucrează pe Ambulanță. E conștientă din câte știu, dar are arsuri de gradul I și II”, a povestit fiica asistentei la Antena 3.

“Infirmiera a fost rănită în timp ce încerca să-i repună masca bolnavului care era agitat”

Directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Bogdan Nica, a declarat că incendiul s-ar fi putut declanșa din cauza unei scântei, iar unul dintre bolnavi era foarte agitat și din această cauză patul a fost mișcat.

“Infirmiera a fost rănită în timp ce încerca să-i repună masca bolnavului care era foarte agitat. Atunci s-a mișcat patul, a apărut o flamă, colega ei a venit cu un extinctor, a stins imediat costumul și apoi au intervenit cu extinctoare în salon, a venit și ISU în zece minute și incendiul s-a stins în trei minute”, a precizat directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Bogdan Nica.

