Fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol s-a transformat într-o adevărată domnișoară! Cum arată acum Ruxi

Fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol s-a transformat într-o adevărată domnișoară! Actrița a publicat o fotografie cu Ruxi, iar fanii n-au contenit cu laudele.

Ioana Ginghină are o relație specială cu fiica ei. Ruxandra este o adolescentă rebelă, însă atât cât a fost și actrița la acceași vârstă. Ioana Ginghină are toate motivele să fie o mămică mândră, căci Ruxandra vrea să îi calce pe urme. Cele două își petrec majoritatea timpului împreună, iar de Ziua Națională a României s-au fotografiat în curtea casei.

Fanii au observat că Ruxi s-a transformat într-o adevărată domnișoară cochetă. Înaltă cât mama ei, tânăra a optat pentru o bluză neagră, bocanci în aceeași nuanță și o fustă albă în pliuri. Ruxi a primit multe laude din partea urmăritorilor de pe Instagram. (CITEȘTE ȘI: IOANA GINGHINĂ ARE ASPIRAȚII ÎNALTE LA 44 DE ANI: “VREAU SĂ FIU CA J. LO!”)

”1 Decembrie. Nu ne-am îmbrăcat în ie, dar suntem mândre tare că e ziua noastră. La mulți ani, România, la mulți ani, români! ?”, a scris Ioana Ginghină în dreptul imaginii.

Ioana Ginghină, dezvăluiri despre fiica sa

Vedeta ne-a povestit, recent, despre stilul vestimentar pe care Ruxi l-a adoptat, în această perioadă a schimbărilor, dar și despre ambiția adolescentei de a veni, în fiecare dimineață, la școala de actorie a mamei sale. (VEZI ȘI: CE SPUNE IOANA GINGHINĂ DESPRE RELAȚIA CU LOGODNICUL EI! CÂND SE VOR CUNUNA CEI DOI? ”ACUM SUNTEM ÎMPINȘI DE LA SPATE”)

”Vestimentația este mai mult pe negru, cu boncanci, cu multe inele, cu multe lanțuri la gât, dar cam atât. Aici se vede această latură mai rebelă. E un copil cu care mă înțeleg extraordinar de bine, nu pot să spun că avem probleme sau că ne certăm. Ea este un copil foarte bun, de un an și ceva chiar pot să spun că ne înțelegem perfect.

Am făcut acum cursuri de actori pentru copii, pe vară. Nu făcusem până acum vara, deși am școala de actorie de 9 ani. Anul acesta mi-am luat inima în dinți și am zis să fac și a venit și Ruxi, are 2 săptămâni de când se trezește dimineața și vine cu mine, nu a obligat-o nimeni, a fost pur și simplu dorința ei. Eu fac aceste cursuri de actorie cu ea de când este mică, îi place și mă bucur foarte mult că vine și că lasă telefonul măcar pe perioada asta cât stă cu mine la cursuri și se concentrează pe ceea ce are de făcut. Chiar este un copil foarte bun și sper din tot sufletul să fie așa toată adolescența”, ne-a mărturisit Ioana Ginghină.