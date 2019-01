Fiica lui Costel Busuioc şi fratele ei au moștenit talentul tatălui lor! Cei doi cântă pe străzi pentru mărunţiş

Costel Busuioc se mândrește cu cei doi copii, Maria și Dani, care sunt la fel de înzestrați vocal precum tatăl lor. Însă, din păcate, nu la fel de norocoși, deoarece, momentan, cântă pentru ceva mărunțiș pe străzile din Timișoara

Maria Busuioc a făcut un prim pas către visul ei și a participat la concursul X Factor, loc din care a plecat cu inima plină de speranţă că va ajunge departe. Maria, “febleţea” lui Busuioc, cum o numeşte chiar tatăl ei, a impresionat juruiul cu talentul ei şi este aşteaptă să-i surprindă în etapele următoare.

Atât ea, cât şi fratele ei, Dani, ambii cu aptitudini muzicale excepţionale, cântă împreună pe străzile Timişoarei și sunt admirați de trecători, mai ales vocea Mariei, care sună incredibil de bine însoțită de orchestrație.

În vârstă de 18 ani, Maria este pasionată de muzică, dar până acum a cântat doar la biserică și s-a sfiit să își anunțe părinții că va fi jurizată de Delia, Carla’s Dreams, Horia Brenciu şi Ştefan Bănică Jr. ”Inițial nu îi spusesem că vin la X Factor, l-am anunțat pe tatăl meu cu o săptămână înainte. M-a sfătuit să am încredere în mine, să dau ce am mai bun și să încerc să încerc să nu mă uit la o persoană anume, ca să nu am emoții”, a povestit Maria pe scena concrusului X Factor.