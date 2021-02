Fiica lui Florin Salam, ipostază sexy în așternuturi. Betty a lăsat sânii la vedere, spre deliciul fanilor

Betty Vișănescu și-a uimit fanii de pe internet cu o ipostază de zile mari. Aflată în vacanță la munte, artista s-a pozat într-un mod super hot, în pat și a zăpăcit toți bărbații.

Fiica lui Florin Salam este una dintre cele mai sexy artiste de la noi. Asta spun fanii ei, care îi apreciază tot timpul postările din social media.

Betty a fost în vacanță la munte și deși s-a distrat copios, nu a uitat nici de urmăritorii de pe Instagram. Pe instastory, Betty s-a pozat goală, în așternuturi și mare le-a fost uimirea tuturor, atunci când au văzut că jumătate de sân este pe afară.

Betty Blue, despre participarea la “Bravo, ai stil! Celebrities” 2021

Întrebată de o susținătoare dacă participă la noul sezon de la “Bravo, ai stil!”, Betty Blue a răspuns: “Urmăresc cu drag emisiunea și apreciez faptul că fetele se implică foarte mult și dau tot ce pot, dar nu mă văd făcând asta. Sunt o persoană mai complicată și, din păcate, nu am răbdarea necesară”. Ulterior, ea a adăugat pe imaginea publicată: “@raluca.badulescu, mă primiți și pe mine?”.

Răspunsul juratei emisiuniide la Kanal D nu a întârziat să apară; ea i-a transmis public următoarele: “@bettyblue.official, maxim ne-am bucura să participi la @bravoaistil când vom reîncepe sezon nou #loveu (n.r.: #TeIubesc). Și, crede-mă, @bravoaistil este unul dintre cele mai fantastice show-uri TV și experiențe de viață EVER, you will love every minute with all our team @kanaldromania family (n.r.: vreodată, tu vei iubi fiecare minut petrecut cu echipa noastră, familia @kanaldromania)”.

Oficial, nu se știe când începe sezonul șapte al emisiunii, așa că nu ar fi exclus ca, în timpul negocierilor, producătorii de la Kanal D să reușească să o convingă și pe fiica lui Florin Salam să participe.