Fiica lui Florin Salam a reacționat după ce a fost acuzată că a „țepuit” o firmă de haine! „Dacă e vorba de bani… le dau dublu”

Betty, fiica lui Florin Salam, a reacționat după ce a fost trasă la răspundere de o firmă de haine pentru că a promis că va purta o geacă primită gratis, dar nu s-a ținut de cuvânt. Tânăra a motivatul gestul ei și a spus că nu și-a respectat partea de înțelegere din cauza calității îndoielnice a produselor.

Totul a pornit după ce firma de haine a publicat mesajele, care sunt din anul 2018, în care se vede că vedeta negociază primirea gecilor, dar fără să onoreze și înțelegerea pe care a făcut-o cu aceștia, chiar dacă susține că produsele primite sunt pe gustul ei.

Acest lucru nu le-a scăpat internauților, care au pus-o la curent pe Betty cu ce se întâmplă. Fiica lui Florin Salam a reacționat imediat și a clarificat situația. Se pare că artista nu și-a ținut parte de înțelegere pentru că atunci când a primit produsele aceste nu arătau ca în fotografii, iar calitatea lor era îndoielnică. Astfel, tânăra a decis că nu are cum să promoveze un produs de acest gen.

Reacția lui Betty

Betty a primit mai mult mesaje de la internauți pe această temă și a ținut să clarifice întreaga situație.

„Nu știu ce ați văzut voi, că am mai primit un mesaj asemănător cu al tău, dar dacă s-a deschis acest subiect, zic să îl închid eu. Pagina de la care am primit acel două geci mi-a scris zilele trecute să se plângă că nu le-am postat nimic. Păi, hai să vă spun de ce nu am postat și să nu facem scandal că nu îmi place.

În poze, bă, erau mișto, însă atunci când le-am primit era ca și cum aș fi deschis înghețata ai cu panda dacă o știți voi de demult. Atunci când ai dat ambalajul jos, în loc de panda, era o harababură. Aș că eu nu am cum să vă recomand vouă ce nu îmi place mie. Le-am spus că dacă e vorba de bani, că s-au trezit după un an să îmi scrie mie, le dau NO PORBLEM! Le dau dublu.

Le dădeam și gecile alea înapoi, dar le-am dat de mult. Mai ales că le-am și spus că alte produse în afară de acele geci nu accept să îmi trimită, pentru că ei nu vând produse originale. Nu vreau să par răutăcioasă, dar prefer să răspund cu aceeași monedă.”, a scris Betty pe pagina sa de Instagram.

Sursa foto: Instagram