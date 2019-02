Fiica Stelei Popescu, speriată de casa în care a murit actrița! Vrea să se mute de urgență

Doina Maximilian a mărturisit că nu-și mai dorește să locuiască în vila în care a fost găsită moartă Stela Popescu. Motivul pare a fi un lung șir de necazuri, cărora nu le mai găsește rezolvare.

Fiica regretatei actriţe Stela Popescu , Doina Maximilian s-a mutat după moartea mamei ei în vila din zona Grădina Icoanei, acolo unde marea artistă și-a dat ultima suflare.

„Mă simţeam mai în siguranţă când era Stela lângă mine şi aveam cui să îi spun necazurile şi bucuriile mele”, a declarat fiica actriţei pentru Click!.

Doina Maximilian a fost unica moștenitoare a bunurilor care au rămas în urma actriței, devenind astfel proprietara unui bloc, a unei vile la mare și a unui conac unde Stela Popescu a locuit până în ultima clipă.

Citește și GESTUL EMOȚIONANT FĂCUT DE ARȘINEL PENTRU STELA POPESCU: ”NOI NE-AM PREGĂTIT, DOINA NE-A DAT O MÂNĂ DE AJUTOR!”

În acest ultim loc a decis și fiica ei să locuiască ulterior, în această casă evaluată la circa 300.000 de euro. Se pare însă că aceasta nu mai rezistă să locuiască aici și s epregătește să se mute.

„De când a murit Stela e o altă existenţă pentru mine, e totul mult mai apăsător. Am fost ca şi copilul ei, ea e o parte din mine. I-am făcut pomana de un an alături de familie şi de cei apropiaţi. Nu ştiu dacă o să stau în continuare în casa Stelei. E o locuinţă veche, are probleme cu instalaţia plus altele pe care prefer să nu le detaliez”, a mai declarat Doina Maximilian pentru Click!.