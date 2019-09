Fiicele Regelui Mihai I au dat în judecată Guvernul! Principesa Margareta + celelalte 4 altețe s-au plâns că…

Fiicele Regelui Mihai – Altețele Regale Elena, Sofia și Maria, Principese ale României – au dat Guvernul României în judecată, solicitând anularea parțială – pentru motive de nelegalitate – a articolului 11 din HG nr. 447 din 30 iunie 2017. Practic, totul se reduce la compensațiile financiare pe care Familia Regală ar trebui să le primească din partea Statului Român din cauză că zecile de mii de hectare de pădure deținute să află în arii protejate, iar exploatarea lemnoasă este interzisă. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă – în exclusivitate – informații despre acest demers al fiicelor Regelui Mihai I, precum și hotărârea pe care au luat-o judecătorii. (CITEȘTE ȘI: INCIDENTUL HALUCINANT ÎN CARE A FOST IMPLICAT REGELE MIHAI L, POVESTIT CHIAR DE MAIESTATEA SA CU PUȚIN TIMP ÎNAINTE DE A MURI: ”ZECE MAȘINI AU APĂRUTE DIN ÎNTUNERIC, NE-AU BLOCAT!”)

Fiicele Regelui Mihai I solicită anularea parțială – pentru motive de nelegalitate – a articolului 11 din HG nr. 447 din 30 iunie 2017. Discutăm despre Normele metodologice de acordare, utilizare și control al compensațiilor reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă, publicată în Monitorul Oficial. nr. 526 din 6 iulie 2017.

Principesele Elena, Sofia și Maria au dorit, astfel, să recupereze banii pe care Statul Român i-ar datora Familiei Regale, cerând și daune morale în valoare de 1 milion de lei. Acestea daune morale ar reprezenta compensații financiare pentru că Regele Mihai I nu a avut voie să exploateze o parte dintre cele 140 de mii de hectare de păduri care i-au fost restituite. Este vorba despre hectare de pădure aflate într-o arie protejată, motiv pentru este interzisă tăierea și exploatarea lor.

De unde a început totul

Regele Mihai a deschis nu mai puțin de patru procese împotriva Ministerului Mediului, însă două dintre plângeri au fost respinse într-o primă instanță. Astfel, în anul 2015, Regele Mihai solicitase compensațiile financiare care i se cuveneau prin lege pentru cele 1.255 de hectare de pădure pe care Casa Regală le deține în zona Săvârșin. Respectivele hectare de pădure se află într-o arie protejată. La vremea respectivă, Regele Mihai acuza că nu poate beneficia în niciun fel de dreptul de proprietate, fiindu-i interzise exploatarea sau utilizarea resurselor naturale precum și orice formă de folos al terenurilor.

Răspunsul primit de la Ministerul Mediului a fost unul descurajator pentru Familia Regală: „Majestatea Sa are dreptul la compensații financiare, însă, în absența avizului Comisiei Europene, fostul suveran nu poate primi niciun ban din ceea ce i se cuvine".

Argumentele Altețelor Regale

Altețele Regale Elena, Sofia și Maria au arătat că prin – Decizia nr. C (2012) 5166 final/19.07.2012 a Comisiei Europene (publicată in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe data de 14.09.2012 – data de la care a intrat in vigoare), CE si-a dat avizul favorabil efectuării plăților compensațiilor/ajutoare de stat in domeniul silviculturii, indiferent de forma de proprietate pentru terenurile forestiere, sub rezerva adoptării unor norme metodologice ulterioare. Decizia sus-menționată ar fi statuat compatibilitatea acestor compensații/ajutoare de stat cu piața internă. Astfel, s-a susținut în fața judecătorilor, a fost îndeplinită inclusiv condiția cerută de prevederile art. 6 din HG nr. 861/2009 – articol prin care a fost sistată/suspendată legal plata acestor compensații doar pană la primirea avizului din partea Comisiei Europene.

Conform celor susținute de fiicele Regelui Mihai I, impunerea de restricții proprietarilor de păduri se poate face fie cu acordul proprietarului, fie cu plata unei prealabile despăgubiri, plătită anual, care să compenseze integral veniturile nerealizate de proprietarul de pădure, persoană fizică sau juridică. Prin ”restricții impuse proprietarilor de păduri” se înțelege:

– amenajamente silvice

– regulamente ale parcurilor naționale, naturale, rezervațiilor biosferei și ale siturilor Natura 2000

– alte norme, inclusiv cele care stabilesc diferite tipuri de grupe funcționale.

Principesele Elena, Maria și Sofia susțin că, astfel, au fost prejudiciate de Statul Român și nu ar mai avea nicio posibilitate legală de recuperare a prejudiciului pecuniar suferit.

Fiind situate într-o arie protejată, pădurile nu pot fi tăiate

În fapt, instanța a reținut că reclamantele au calitatea de proprietari de terenuri asupra cărora sunt instituite restricții în recoltarea de masă lemnoasă. Pentru acordarea ajutoarelor de stat , începând cu data de 01.01.2010, era necesară existența deciziei favorabile a Comisiei Europene privind ajutorul de stat și să fie adoptate norme metodologice ulterioare, în condițiile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2010.

Prin Decizia nr. 5166/2010, Comisia Europeană a aprobat ajutoarele de stat pentru România, pentru acordarea de compensații reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice și a costurilor gestionării durabile a pădurilor.

În intervalul cuprins între anii 2014-2017, România nu a întocmit documentația necesară și nu s-a adresat Comisei Europene pentru obținerea decizi ei favorabil e a acesteia în privința ajutorul ui de stat pentru acordarea de compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează datorită funcțiilor de protecție stabilite prin amenajamente silvice care determină restricții în recoltarea de masă lemnoasă. Prin urmare, nu există pentru acest interval de timp o Decizie a Comisiei Europene de aprobare a schemelor de ajutoare de stat.

Principesele Elena, Maria și Sofia au invocat un ”vid legislativ”

Instanța a reținut că într-adevăr, a existat un vid legislativ prin neemiterea normelor metodologice care să stabilească modalitatea concretă de acordare a ajutoarelor de stat pentru acordarea unor compensații reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează, în perioada 2010 – 2017, fapt care aduce atingere dreptul de proprietate. Însă, pentru recuperarea prejudiciilor create prin omisiunea statului, proprietarii de terenuri forestiere au la îndemână alte remedii juridice, având posibilitatea în temeiul – legii nr. 554/2004 – să solicite obligarea pârâtului la emiterea normelor metodologice sau constatarea refuzului nejustificat al acestuia în emiterea normelor metodologice, or în îndeplinirea formalităților pentru obținerea avizelor necesare, precum și repararea pagubei cauzate prin acest refuz.

Principesele Elena, Maria și Sofia au înțeles să invoce acest vid legislativ în susținerea temeiniciei acțiunii, însă – conform instanței – existența acestuia nu determină "nelegalitatea normei contestate".

Hotărârea Instanței – acțiunea este respinsă

În urma analizării tuturor probe existente la dosar, judecătorii au hotărât, în luna iulie a acestui an, ca acțiunea formulată de fiicele Regelui Mihai I să fie respinsă.

”PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE: ”Respinge acțiunea formulată de reclamanții Alteța Sa Regală, Principesa Elena a României, Alteța Sa Regală, Principesa Sofia a României și Alteța Sa Regală, Principesa Maria a României. Fără cheltuieli de judecată.”

