Filmările secrete de la Survivor România vor fi difuzate! Trebuie să plătești pentru a vedea imagini de „dincolo de insulă”

După cinci luni grele, Survivor România 2023 a ajuns la final. În acest an, marele premiu a fost adjudecat de Dan Ursa, însă povestea ce a început în Dominicană nu se oprește aici. Fanii emisiunii își pot urmării în continuare preferații și îi pot descoperi într-un nou context, unul mai blând. Astăzi, 30 mai, începe Survivor: dincolo de insulă.

Sunt mulți cei care s-au întristat atunci când competiția Survivro România 2023 a luat sfârșit sau când concurentul preferat a fost eliminat. Pentru toți aceștia Pro TV vine cu o veste bună și un nou concept de show. Povestea din Dominicană nu s-a încheiat și revine cu o continuare ce a surprins pe toată lumea. De astăzi, în exclusivitate pe Voyo, începe Survivor: dincolo de insulă.

Mai exact, în fiecare săptămână, luni și joi, abonații platformei pot urmări povestea concurenților preferați și dincolo de insula din Dominicană. Vorbim aici despre revenirea supraviețuitorilor la viața cotidiană. Publicul va afla noutăți despre concurenții sezonului ce tocmai s-a încheiat și le va urmări parcursul de reintegrare în societate.

Survivor: dincolo de insulă

Prima ediție a show-ului de pe Voyo este disponibilă începând de astăzi și debutează cu momente emoționante. În prim plan este revederea concurenților din tribul Faimoșilor și al Războinicilor care au părăsit Survivor înainte de Unificare. Telespectatorii vor afla cât de greu le-a fost acestora să se întoarcă la viața de zi cu zi după experiența din Dominicană și cum au evoluat până acum.

Tot în primul episod Survivor: dincolo de insulă, se va afla ce a făcut Sebastian Dobrincu după accidentarea de pe traseu, dacă s-a operat și dacă s-a recuperat sau cum a fost revenirea lui Eduard Gogulescu. De asemenea, Andrei Neagu, Codruța, Crina Abrudan sau Ada Dumitru vor vorbi despre cum se trăiește viața după ce ai gustat din aventura din Dominicană.

Fiecare episod din Survivor: dincolo de insulă o să prezinte spectatorilor atât primele ore ale concurenților de după Consiliul de Eliminare, cât și trăirile acestora după ce vor ajunge acasă. De la întâlnirea din primul episod nu avea cum să lipsească nici Daniel Pavel. Acesta vine în fața foștilor concurenți cu un mesaj chiar din Republica Dominicană.

„Dragilor, v-ați adunat și sunt extrem de fericit să fiu alături de voi! Vă unificați într-un izvor de amintiri. Am pentru voi o nouă provocare… poartă forma unei recompense”, le-a spus Daniel Pavel.

Dan Ursa, câștigătorul Survivor România 2023

În acest an, Dan Ursa a fost cel care a reușit să pună mână pe trofeul Survivor și marele premiu. Fostul Războinic a demonstrat că dacă ai suficientă ambiție orice este posibil. A reușit să reziste timp de cinci luni în condițiile dure din Dominicană și să câștige simpatia publicului, căci în cele din urmă votul acestora l-a transformat în marele câștigător.

„Cea mai intensă experiență din viața mea se încheie aici, atât de glorios și cu atât de multă emoție și fericire! Tot ce am trăit la SURVIVOR voi lua cu mine în suflet, în timp ce vă mulțumesc vouă, tuturor, pentru susținere și încredere. Azi sunt un învingător pentru că am reușit să îmi depășesc constant cea mai bună variantă a mea! Am fost, sunt și voi rămâne un om simplu care a demonstrat cât de mult poate face dorința și determinarea! Trebuie doar să nu renunțăm și atunci cu siguranță câștigam!

Când am pornit spre jungla dominicană, singurii mei fani erau familia și prietenii. Azi am mai mulți fani și susținători decât am visat vreodată să am și sunt recunoscător pentru fiecare dintre voi! Vă mulțumesc pentru fiecare vot, pentru fiecare like și comment pozitiv, pentru fiecare dată când ați fost alături de mine pe traseu și pentru toate postările și încurajările voastre care m-au adus mai aproape de victorie. Mulțumesc!”, a declarat Dan Ursa, la finalul competiției.