Filmul lui Mihai Bendeac de pe NETFLIX i-a cucerit pe români! Comedia e pe primul loc pe platforma de streaming

Deși are abia 4 zile de la lansarea pe Netflix, comedia românească a urcat rapid în topul celor mai vizionate filme din România. Filmul este primul lungmetraj scris și regizat de Mihai Bendeac, iar premiera pe platforma de streaming a avut loc într-o zi specială pentru fostul jurat de la iUmor.

Mihai Bendeac a dat lovitura pe Netflix. Filmul”Căsătoria” – lungmetraj scris și regizat de el – a ajuns rapid în topul preferințelor utilizatorilor Netflix. Premiera filmului a avut loc pe data de 16 februarie, chiar când actorul a împlinit 42 de ani. La doar câteva zile de la lansarea pe platforma de streaming pelicula lui Bendeac a cucerit publicul – fiind vizionată de milione de români.

Vezi și: Mihai Bendeac a confirmat revenirea la Antena 1! Când începe emisiunea și ce spune Mona Segall

Filmul ”Căsătoria” a ajuns în cinematografe la finalul anului trecut, pe data de 6 decembrie 2024, eveniment la care au participat numeroase vedete din showbiz-ul românesc. Pelicula a fost extrem de apreciată de public,

Căsătoria spune povestea a trei prieteni – Pagubă, Arsenie și Conașu – care pornesc într-o extraordinară aventură în căutarea victimelor perfecte care să le întrețină cu mulți bani dependența de jocuri de noroc. Când totul pare a merge conform planului, lucrurile o iau razna.

Din cauza datoriilor colosale și sevrajului continuu, încolțit fiind de cămătari, cei trei elaborează un plan uluitor de complex. Acesta constă în căsătoria din pur interes cu fiica disfuncțională a unui miliardar parvenit. Povestea dezvăluie personaje excentrice, dialoguri efervescente, într-un scenariu plin de acțiune și situații comice. Vor reuși cei trei să scape de trecutul lor și să își croiască o viață paradisiacă și plină de lux? Sau, dimpotrivă, dezastrul absolut se va dezlănțui?

Citește și: Ce i-a făcut Mihai Bendeac propriei sale mame, în timp ce era la volan: „Ai tu dovezi? Tu pui acolo ce-ți…”

Este oficial! După o pauză de mai bine de 4 ani (de când a plecat de la pupitrul juriului iUmor), Mihai Bendeac revine la Antena 1. Într-o colaborare cu Mona Segal, actorul va face parte dintr-un proiect, un talent show așa cum nu s-a mai văzut pe micile ecrane.

”Întotdeauna am considerat că televiziunea nu constituie principala mea dimensiune ca artist. Din contră, nu cred că ar prinde podiumul. Cu toate acestea, am tratat acest aspect cu același profesionalism cu care le tratez pe celelalte, fie că vorbim despre teatru, film, cărți ori publicitate. Nu am simțit deloc în ultimii 3 ani că mi-aș dori să mă mai aflu vreodată pe un platou TV. Dar a existat întotdeauna o virgulă. Sunt importante aceste ‘virgule’. Par inofensive dar, de la un punct încolo, te pot cotropi.

Iar virgula mea a fost gândul că în construcția carierei mele mi-am dorit mereu să lucrez cu doamna Segall. Fiind un tocilar al profesiei, cunosc trecutul televiziunii românești, din 31 Decembrie 1956, până azi. Pot cerne destul de bine lucrurile, pot raționa în mod critic și am conchis, fără putință de tăgadă că, în baza unor chestiuni obiective, dumneaei este cel mai bun creator din istoria acestui domeniu.”, a declarat Mihai Bendeac, potrivit Antena 1.