Finul lui Adi Minune îl denunță pe temutul interlop ”Viscol”: ”M-a amenințat că mă împușcă în ambele picioare!”

A părăsit clanul temutului “Viscol”, iar de atunci viaţa lui este un calvar! (Promotiile zilei la monitoare) Ioan Căldăraş, cumătrul celebrului Adi Minune, s-a refugiat în Italia, după ce ar fi fost ameninţat constant cu moartea. Din acel moment, acesta trăiește în teroare. Recent, i s-a transmis că va fi împușcat în ambele picioare. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, dovada video. Finul cântărețului de muzică de petrecere nu a mai suportat și l-a denunțat pe temutul interlop. (VEZI AICI ALTE DETALII)

La începutul lui 2017, Ioan Căldăraş, zis David, făcea denunţuri halucinante despre clanul ţigănesc ”Viscol”, din care chiar el a făcut parte, dar s-a retras, în urmă cu un an şi ceva. Mai mult, a făcut şi plângere la Poliţie. Era omul de încredere al lui Ioan Boţ, şeful clanului. Tocmai de aceea, „David” ar fi fost terorizat sistematic, astfel încât a ales să plece în Italia. Şi-a luat acolo şi cei trei copii, două fete, una botezată chiar de Adi Minune, şi un băiat. (Console si accesorii gaming)

Dar şi pe părinţii lui i-a adus în Italia, pentru a-i feri de răzbunarea lui Boţ, zis Viscol. Chiar dacă se află la mii de kilometri distanță, Ioan Căldăraș nu și-a găsit liniștea. A fost amenințat constant de membrii clanului mafiot pe care l-a părăsit și a ajuns la capătul răbdării. Este panicat de faptul că ar urma să sfârșească într-un șanț, ucis cu sânge rece. Tocmai din acest motiv, „David” a luat legătura cu CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, și și-a povestit drama.

“M-am retras din banda lui organizată după ce am văzut cum l-a împușcat pe Mihai Ioan, zis Ionel, în ambele picioare pe strada Mărășești. Eram de față când s-a întâmplat acel incident nefericit. M-am retras și au început amenințările. Am părăsit România de frica acestui clan mafiot”, și-a început povestea Ioan Căldăraș.

Fost membru al clanului “Viscol”, “David” a făcut un denunț la adresa temutului interlop, după ce a ținut să precizeze că a fost ameninat cu moartea și că va ajunge ca Mihai Ioan, împușcat în ambele picioare. Acum așteaptă ca autoritățile să-și facă datoria. Iar dosarele celebrului „Viscol” să fie mutate la București. Pe numele căruia, la ÎCCJ ar urma să se deschidă un dosar, conform lui Ioan Căldăraș. (VEZI ŞI: Am aflat de ce a fost reţinut celebrul dealer de droguri al vedetelor)

“Fac acest anunț pentru că la noi, la Lugoj, nu se iau măsuri. Este vorba de Boț Iulian, zis Viscol, care a influențat toată poliția din Banat. L-a împușcat pe Ioan în ambele picioare și este pus în stare de libertate. Unde este legea? Acest clan mafiot se ocupă cu cămătăria și dare de mită. Chiar a fost arestat. Am fost mâna lui dreaptă. Am început să fiu amenințat cu moartea din partea lui și a familiei sale. Mă amenință tot timpul, îmi spune că mă omoară dacă nu îmi retrag plângerile. Mi-a transmis că mă împușcă la fel cum a făcut și cu Mihai Ioan, în ambele picioare. Mi-a spus că va face un mandat de 30 de zile, după care va fi eliberat. Nu mai am liniște din cauza acestui clan mafiot. Mi-a trimis niște mesaje prin care mi-a spus că voi fi ucis. Au ajuns țiganii să ne conducă? Au venit peste mine în Italia și m-au amenințat că mă omoară!”, a mai spus Ioan Căldăraș. (VEZI AICI: CUMĂTRUL LUI ADI MINUNE RUPE TĂCEREA DESPRE MAFIOTUL VISCOL: ”O SĂ TE OMOR ŞI…”)

I-ar fi spart casa de două ori!

Ioan Căldăraş mai povesteşte că, la scurt timp, după ce a părăsit România, interlopii ar fi trecut la fapte. ”Mi-au spart casa. Au făcut asta ca să-mi demonstreze că nu scap de ei, de asta s-au filmat la mine în curte şi apoi mi-au spart casa. În filmare mai spun că mă omoară! Păi el mă ameninţă aşa, face publică filmarea, a fost live, deşi este sub control judiciar?!”, a continuat ”David”.

”Când am venit să-mi fac casă, au adus 42 de bodyguarzi, să mă omoare şi el, şi ei. Apoi, au fost identificaţi fiecare în parte! Sunt înregistraţi. Eu îmi asum tot ce spun, nu mint”, a mai spus ”David”, care a susţinut că a făcut o plângere şi la Bucureşti. (NU RATA, AICI: Nora temutului Sile Cămătaru a provocat tot războiul din Bamboo)