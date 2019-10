Greu lovit de soartă a fost Maximilian Toader, dar viața merge înainte. La două luni după ce tatăl său, Marcel Toader, a murit, fiul încearcă să-și revină. Și cum altfel, decât alături de bunii amici, care, în astfel de situații, sunt de ”aur”. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, l-a întâlnit pe Maximilian la o plimbare, în noapte, în Herăstrău, alături de câțiva prieteni, și vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

Ca un trăsnet a căzut vestea în 3 august: Marcel Toader (56 de ani) a murit! Fostul rugbist a făcut infarct când era la masă cu prietenii și a căzut brusc. Medicii sosiți imediat acolo au încercat în zadar să-l readucă la viață. Maximilian, fiul lui Marcel Toader, a fost dărâmat. Mai mult, în ziua în care și-a înmormântat tatăl, un prieten al lui a murit într-un accident. Două luni au trecut de atunci, iar fiul fostei vedete din showbiz pare că și-a mai revenit din șoc. Sigur, prietenii i-au fost de mare ajutor. (CITEȘTE ȘI: ”REGINA” LUI FLORIN SALAM E CE TREBUIE: MERCEDES TOP, OCHELARI CHRISTIAN DIOR – 450 € & ADIDAȘI YEEZY BOOST – 2.400 €)

Unii dintre ei zâmbesc și încearcă să-i transmită, astfel, starea de spirit și fiului celui care a fost Marcel Toader. Ceea ce și reușesc, spre bucuria lor.

A început cu piscina, apoi…

Maximilian Toader a început să treacă peste drama din viața lui, pas cu pas, la câteva săptămâni după ce și-a înmormântat tatăl. Deși cu durere în suflet, tânărul a avut câteva escapade, fie la piscină, fie cu tovarășii, fie la diferite emisiuni tv de monden. “Dacă este un spectacol mai măreț decât marea, acesta este cerul, dacă există vreun spectacol mai măreț decât cerul, acesta este interiorul sufletului, iar cel mai spectaculos lucru este viața omului! Să aveți un sfărșit de săptămână superb!”, scria Maximilian pe pagina de socializare, în urmă cu o lună.

”M-am întors în elementul meu! La soare!”, a mai postat fiul lui Marcel Toader chiar în august, unde a pus și o poză în care apare la piscină, cu pălărie și ochelari de soare.

Mesajul lui Maximilian, la înmormântarea lui Marcel Toader

Pe 7 august, Maximilian Toader și-a condus tatăl pe ultimul drum, la Cumpăna, în județul Constanța, însă a aflat încă o veste tristă care “i-a pus capac”. Un bun prieten de-al lui a murit în Capitală, în urma unui accident rutier. (NU RATA: FOSTA AMANTĂ A SENATORULUI RUPE TĂCEREA)

“Tată, azi te-am văzut pentru ultima oară! Dar vei fi mereu în sufletul meu! Odihnește-te în pace, tată! Meriți din plin! Știu că în momentul ăsta ți-ai găsit pacea mult căutată! Din păcate, eu, azi, am primit încă o veste groaznică, tocmai ce am mai pierdut un prieten! Odihnește-te în pace, Cătălin Becheanu! Condoleanțe familiei îndurerate! Nu știu ce să mai zic”, a scris Maximilian pe Facebook.

Cum a aflat de moartea tatălui

Maximilian a povestit, la prima apariție TV după drama din familia lui, cum a primit vestea că tatăl său a suferit un infarct. A mărturisit că a aflat de moartea acestuia abia după ce a ajuns la casa unde Marcel Toader mersese pentru a se relaxa.

Maximilian a fost sunat de cel mai bun prieten al tatălui său, iar acesta i-a transmis că Marcel Toader a suferit un infarct. Când a ajuns la locul tragediei, un polițist i-a transmis ”Condoleanțe”. Își aduce aminte că nu a avut nicio reacție, ci a rămas ”stană de piatră”. (VEZI AICI: ”BURLACUL” DE LA ANTENĂ A ÎNCERCAT SĂ ”EVADEZE” DIN ÎNCHISOAREA AIUD)

“Era o zi de sâmbătă, tatăl meu s-a dus la un vechi prieten de al lui, undeva în Periş, stăteau la un grătar, piscină. Eu eram undeva în Colentina. Pe mine m-a sunat cel mai bun prieten al lui că tata a suferit un infarct. Nu mi-au spus că a decedat. Am ajuns acolo şi în momentul în care m-am dat jos din maşină am văzut o maşină din poliţie, m-am întâlnit cu o salvare pe drum. A venit poliţistul la mine şi mi-a spus: Condoleanţe! Nu am mai avut reacţie. Am rămas stană de piatră. Eu îl luam de acasă, ştiam ce mănâncă, îl duceam la piaţă, nu mai fuma la fel de mult, nu mai bea la fel de mult. Nu pot să îmi explic. Tatăl meu nu a fost genul de om să se plângă. Ţinea totul în el. Supărările s-au adunat, cu firma, cu proiectele, cu căsniciile”, a declarat Maximilian Toader.

Totodată, fiul lui Marcel Toader a dezvăluit și care a fost ultimul sfat primit de la tatăl său. “Era fericit. Își dorea să muncească alături de mine, voia să mă înveţe meseria aceasta, cu piscinele. Făceam planuri împreună. (…) Să fiu om până la capăt, să nu mă umilesc pentru nimic în lume”, a mai spus Maximilian Toader.

Istovit de munca în soare

Marcel Toader avea probleme cu inima și mai făcuse preinfarct. În ultima perioadă a vieții, acesta avea anumite probleme financiare. El mărturisea că a revenit la meseria sa de suflet, aceea de a recondiționa piscine. Munca era însă una epuizantă. „Lucrez sub soare, cu oamenii. Eu merg personal la lucrări cu fiul meu. Ne trezim la 5 dimineaţa, începem la 6. Am început cu recondiţionez piscine. Mă întreabă lumea când mă mai vede la televizor. Când negociez contractul merg aranjat, în rest merg în tricou şi pantaloni scurţi. Nu mi-e frică de muncă fizică”, a spus Marcel Toader, la emisiunea „Răi da buni”.

