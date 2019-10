Povestea lor tumultuoasă părea că s-a sfârșit, dar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut declarații uluitoare, în exclusivitate, de la fosta iubită a senatorului ”Facebook”, Liviu Brăiloiu. Tânăra rupe tăcerea în controversatul caz în care cunoscutul politician este protagonist. (CITEȘTE ȘI: EX-PATRONUL MILIONAR AL FCSB-ULUI A RUPT-O DEFINITIV CU SOȚIA! A DANSAT ”CORP LA CORP”, ÎN NUBA, CU O TALENTATĂ!)

După ce a fost acuzat că nu-și recunoaște fiul de șase ani, șeful Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat, Liviu Brăiloiu, a făcut declarații-șoc în procesul de paternitate.

Potrivit unor surse judiciare, Liviu Brăiloiu a susținut în fața magistraților că nu a avut niciodată o relație cu mama minorului și că este victima unei înșelăciuni. Mai mult decât atât, politicianul cunoscut drept senatorul "Facebook" a mai spus că a cunoscut-o pe mama băiețelului, în cursul anului 2010, prin intermediul unui site de escorte. D.A.S. a intrat în posesia unor informații uluitoare legate de mega-controversa de paternitate în care este implicat șeful Comisiei senatoriale.

Fosta iubită a demnitarului a rupt tăcerea. Cristina a făcut declarații incredibile, în exclusivitate.

"Are dreptate. E exact cum a declarat el. A fost un amant darnic. A fost foarte generos cu mine. El a decis să întrerupem relația când l-am anunțat că sunt însărcinată!", a spus tânăra, în exclusivitate.

”M-am întâlnit de câteva ori cu Cristina în cursul anului 2010. Am întâlnit-o pe un site de escorte și am recompensat-o! Apoi, din luna decembrie a anului 2010, am refuzat să ne mai vedem”, ar fi declarat Liviu Brăiloiu, în fața magistraților.

Iubita din umbră a politicianului: „Nu și-a dorit acest copil”

"Ne-am cunoscut în anul 2010 și am avut o legătură, așa cum îi place lui să afirme, timp de doi ani, până în luna aprilie a anului 2012, când am rămas însărcinată. Nu și-a dorit acest copil, mi-a și sugerat să renunț la sarcină, dar eu nu am făcut acest lucru", a spus iubita din umbră a lui Liviu Brăiloiu, în exclusivitate.

De ce i se spune senatorul “Facebook”

În timpul audierii ministrului de Interne în Comisia de Apărare a Senatului, Liviu Brăiloiu a afirmat că ar fi necesară o legislație care să controleze conținutul postărilor Facebook, întrucât apar ”tot felul de amenințări și incitări la tot felul de agresiuni”.

”Din informațiile care circulă pe diverse rețele aflăm că au existat 140.000 de conturi de Facebook fără identitate reală în timp ce noi facem tot felul de legislații referitoare la combaterea terorismului, la spălarea banilor. Paralel, există aceste conturi, 140.000 de conturi care nu au niciun control. Tot pe Facebook, pe aceste conturi, nu știu dacă sunt reale sau nu, apar tot felul de amenințări, incitare la tot felul de agresiuni, apar indivizi care se pozează cu pistoale, cu puști și voiam să vă întreb, serviciile de specialitate ale MAI acționează în vreun fel?” , a declarat senatorul Liviu Brăiloiu.