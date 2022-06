A apărut un nou cuplu în showbizul românesc, iar primele imagini au făcut senzație. Beatrice, nepoata cea mare a Anastasiei Lazariuc, este îndrăgostită „lulea”, cum se spune, de Cristian Chiață, fiul administratorului restaurantului „Voievodal” din Băneasa. CANCAN.RO are informații și fotografii în exclusivitate.

Beatrice este fiica lui Andrei, băiatul Anastasiei Lazariuc. Pe rețelele sociale, tânăra face furori cu frumusețea ei. Bruneta pare, mai degrabă, sora mătușii sale, Ileana, ex-partenera lui Ion Țiriac Jr.. Cu o astfel de înfățișare, nu avea cum să nu devină o „țintă” pentru „craii” din Capitală. Potrivit informațiilor CANCAN.RO, Cristian Chiață, fiul unui milionar cunoscut, este cel care a reușit să-i intre la inimă.

Săruturi pasionale într-un local de lux

Băiatul lui Marian Chiață trăiește de o perioadă o poveste de dragoste alături de Beatrice Lazariuc, iar cei doi au decis, recent, să-și oficializeze relația. Aflați într-un local de lux, bruneta și moștenitorul restaurantului „Voievodal” din Băneasa s-au sărutat de mama focului, iar scenele au „încins” imaginația celor care erau în preajma lor.

Cristian Chiață și Beatrice Lazariuc, statuturi de invidiat

Beatrice și Cristian formează, clar, un cuplu frumos și nu ar fi exclus ca, în viitorul apropiat, să ajungă în fața altarului. Până atunci, se bucură de fiecare clipă pe care o petrec împreună. Fiul lui Marian Chiață are „capitalul” necesar pentru o astfel de relație, însă trebuie să precizăm că nici nepoata cea mare a Anastasiei Lazariuc nu are nevoie să fie întreținută. Sexy-bruneta este designer și are deja propria colecție de haine, din care câștigă foarte bine.

Pe măsură ce legătura lor va avansa, CANCAN.RO va prezenta, ca de obicei, detalii și informații în exclusivitate.

Tatăl său, implicat în faimosul dosar „Ţigareta 2”

Cristian este fiul milionarului Marian Chiaţă, administrator al mai multor restaurante de lux din Bucureşti, între care şi restaurantul „Voievodal” din Băneasa.

Tot de numele lui Marian Chiaţă se leagă și celebrul local Black&White, frecventat, în perioada 1998 – 1999, de toată „spuma” lumii interlope, între care fraţii Sandu şi Marian Geamănu, Aurel Vip, Dănuţ Vancică, Fane Spoitoru, Sandu Hingheru, Oane al lui Ciucă etc.

Tatăl lui Cristian a devenit cunoscut publicului larg, la sfârşitul anilor 1990, când a fost condamnat la şase ani de închisoare în celebrul dosar „Ţigareta 2”.

El a fost închis după ce a fost urmărit general şi capturat la „Cota 1400” printr-o acţiune spectaculoasă a poliţiştilor. La 26 februarie 2001, Curtea Supremă de Justiţie condamna 15 inculpaţi din afacerea „Ţigareta 2”, printre care se afla şi Marian Chiaţă. Acesta a fost acuzat că a introdus în ţară 3.000 baxuri de ţigări „Assos”, prin eludarea controlului vamal şi a plăţii taxelor vamale. El mai fusese condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare şi în 7 mai 1998, de Tribunalul Giurgiu, pentru complicitate la contrabandă.

Marian Chiaţă ar fi fost implicat, în 1995, în introducerea unei mari cantităţi de ţigări BT, prin prezentarea de documente false la PCTF Giurgiu.