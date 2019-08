Jean-François Caracci este un personaj care susține – de fiecare dată când i se oferă ocazia – că este ”fiul secret” al Regelui Mihai I. Mai mult, pretinde că are dreptul să preia Coroana Regală a României, revendică și Coroana Marii Britanii, iar atunci când își plasează semnătura pe vreun document se intitulează ”Prinț al Greciei, Danemarcei și României”. După ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a prezentat informații senzaționale conform cărora Jean-François Caracci se crede, nici mai mult și nici mai puțin decât ”Prinț revenit din Infern”, a venit momentul să devoalăm încă un mister din viața bărbatului care pretinde că este viitorul ”Conducător al lumii”. (CITEȘTE ȘI: “FIUL SECRET” AL REGELUI MIHAI I DETONEAZĂ BOMBA ÎN FRANȚA… REVENDICĂ NU DOAR TRONUL ROMÂNIEI, CI ȘI COROANA MARII BRITANII!)

Jean-François Caracci pare să creadă cu tărie într-o profeție abracadabrantă care ar transmite că el, ”Prințul revenit din Infern”, va conduce nu numai România, Grecia, Danemarca și, bineînțeles, Marea Britanie, dar și… întreaga lume. Considerându-se de ”sânge albastru”, Jean-François Caracci se adresează publicului prin intermediul unor ziare sau pe pagina sa de Facebook, acolo unde are o activitate febrilă și își susține, pătimaș, ”pretențiile” la mai multe tronuri regale.

Într-o replică oferită – în spațiul online – unui ziar care i-a dedicat un articol în data de 17 iulie 2019, subiectul fiind statutul său de fost… pușcăriaș, pretinsul ”fiu secret” al Regelui Mihai – și, totodată, ”Prinț revenit din Infern” – a ținut să își exprime punctul de vedere. Jean-François Caracci încearcă să demonstreze că vina nu i-a aparținut, în cazul respectiv, și că a fost doar victima unui concurs nefavorabil de împrejurări. (VEZI ȘI: JEAN-FRANCOIS AL GRECIEI (37 DE ANI) PRETINDE CĂ E FIUL REGELUI MIHAI I ȘI CĂ ARE BINECUVÂNTAREA MITROPOLITULUI: ”AM DREPTUL LA PROPRIETĂȚILE ȘI TITLURILE STRĂMOȘILOR MEI!”)

La vârsta de 25 de ani, viitorul ”Conducător al lumii” s-a confruntat cu acuzații de fraudă

Jean-François Caracci povestește întâmplarea în așa fel încât să reiasă că ar fi fost înșelat de partenerii de afaceri. Frauda financiară devine un simplu transfer de fonduri, iar Jean-François Caracci susține că acest transfer a fost efectuat doar pentru salvarea unor societăți aflate în dificultate. Bineînțeles, ”Prințul revenit din Infern” ține să declare că nu a plănuit vreo fraudă în legătură cu societățile respective. Scrie că primise acordul bunicului adoptiv din partea mamei pentru a transfera sumele. Avea, pe atunci, doar 25 de ani și trebuia să ”gestioneze” greșelile expertului contabil. Suplimentar, bugetul personal îi fusese afectat și de un fals în acte făcut de tatăl său vitreg.

”La vremea aceea aveam doar 25 de ani. Eram nevoit să fac față unor datorii importante ale clienților mei, să gestionez vina profesională a expertului contabil care m-a privat de 50.000 de euro, dar și falsul în acte făcut de tatăl meu vitreg Francois. Toate aceste lucruri m-au slăbit financiar. Doamna Moragues nu a fost niciodată jefuită. Transferul de fonduri către ea a fost efectuat și fiica sa, Olivia, va încerca să salveze societățile. Nicio fraudă nu a fost plănuită. Am primit acordul de la bunicul adoptiv din partea mamei, Domnul Moragues, să transfer fondurile. Însă Francois Caracci le-a amenințat cu moartea Doamna Moragues și pe fiica ei. Au preferat să își salveze pielea în loc să îmi fie loiale. Nu le condamn”, scrie ”Fiul secret” al Regelui Mihai I pe pagina sa de socializare. (NU RATA: ”FIUL SECRET” AL REGELUI MIHAI I CERE SĂ-I FIE RESTITUIT PĂMÂNTUL ROMÂNESC!)

”Prințul revenit din Infern” – pușcăriaș cu acte-n regulă

”Prințul revenit din Infern” și viitorul ”Conducător al lumii” nu dorește ca imaginea sa să fie întinată. Jean-François Caracci pretinde, de foarte multă vreme, că are ”sânge albastru” și poate revendica mai multe tronuri ale Europei. De fiecare dată, insistă că a fost înșelat, trădat, vândut sau, pur și simplu, neglijat. Totuși, din ceea ce scrie pe pagina de socializare, ”nu iese fum fără foc”, fiindcă, la frumoasa vârstă de 25 de ani, ”Prințul revenit din Infern” a ajuns… în spatele gratiilor. E drept, completează el, nu a fost niciodată obligat la plata unor despăgubiri. Și nici nu a știut că ar fi trebuit să se prezinte la un proces. Situația dificilă în care s-a regăsit s-a datorat și faptului că, în acea perioadă, se afla la… mănăstire. Probabil că acolo s-au pus bazele înfricoșătoarei profeții care ar transmite, conform declarațiilor publice, că va deveni ”Conducătorul lumii” după ce a reușit performanța de a reveni ”din Infern”. (VEZI ȘI: FIUL NERECUNOSCUT AL REGELUI MIHAI I A AJUNS LA FUNDUL SACULUI! A FOST EXECUTAT SILIT, IAR STATUL…)

”Vă transmit astăzi o informație oficială de la Penitenciarul Bois d’ Arcy: Nu am fost niciodată obligat de instanță să plătesc daune părților civile. Datoriile nu mai existau. Am fost încarcerat într-un penitenciar cu regim închis, pur și simplu aleatoriu. Nu am fost prezent la proces. Doar pentru asta și pentru nimic altceva. Dacă aș fi știut că sunt judecat, bineînțeles că m-aș fi prezentat la proces și aș fi primit sentință cu executare, potrivit judecătorului, pentru că am gestionat defectuos o situație dificilă. Eram la mânăstire și nimeni nu m-a avertizat. Nu m-am ascuns niciodată de justiție. Am depus o cerere pentru rejudecarea procesului la Înalta Curte de Casație și Justiție”. (NU RATA: NEPOTUL REGELUI MIHAI A RĂMAS FĂRĂ PERMIS! POLIȚIȘTII L-AU PRINS GONIND CU MAȘINA)

Jean-François Caracci: ”Sunt uimit că unii oamenii pot folosi procesul pentru a mă dezonora”

Jean-François Caracci recunoaște că a fost pușcăriaș, atunci când avea 25 de ani, însă i se pare de-a dreptul jenant – și își manifestă uimirea – că oamenii pot readuce în discuție o astfel de experiență din viața sa. Fără a-și recunoaște vinovăția, ”Prințul revenit din Infern” este de părere că totul se rezumă la un… scenariu bine ticluit, scopul final fiind doar dezonorarea sa. Cu atât mai mult, scrie el, ”muncesc, nu fac probleme nimănui” și, la vremea respectivă, în închisoare fiind, a salvat viața unui coleg de celulă.

”În închisoare am salvat viața unui coleg de celulă, muncesc, nu fac probleme nimănui. În ceea ce privește presupusa uzurpare ca avocat, am fost nevoit să fondez o companie de consultanță alături de Jacques Beard. Acesta, avocat de meserie, se ocupa de consilierea juridică, iar eu de afacerile de alt gen. Societatea nu a apucat să funcționeze, nu am activat deloc. Cum putea să facă rău cuiva? Nu am fost niciodată avocat. Sunt uimit că unii oamenii cred că pot folosi procesul din 2013 pentru a mă dezonora. Familia mea naturală m-a recunoscut drept unul de-al lor, casa regală a Franței a recunoscut titlurile primite la naștere. Orice persoană sau publicație care a ales să mă umilească nu are alt argument decât minciuni fără acoperire ale rivalilor mei. Eu nu sunt un pericol pentru nimeni”, mai scrie ”fiul secret” al Regelui Mihai I. (CITEȘTE ȘI: NEPOTUL RENEGAT AL LUI MIHAI I & PRINȚESA ALINA AU LĂSAT DEOPARTE PROTOCOLUL REGAL ȘI… CUM AU FOST FILMAȚI ÎNTR-UN CLUB DIN MAMAIA!)

Într-un final, Jean-François Caracci concluzionează că viața l-a testat chiar și atunci când a fost încarcerat și se consideră ”un fiu al regelui (n.red. – Regele Mihai I), trădat de propria familie”.

Jean-François Caracci : “Mama mea naturală este Principesa Sofia!”

Jean-François Caracci susține, cu fiecare ocazie, că are “sânge albastru”. Și că arborele genealogic îl îndreptățește să ocupe tronurile din România, Grecia, Anglia, Scoția, Franța sau Suedia. De altfel, Jean-François Caracci a susținut că Regele Mihai I ar fi fost… influențat de Principesa Margareta pentru a nu fi recunoscut drept urmaș al Casei Regale. (VEZI ȘI AICI: SIMPLĂ COINCIDENŢĂ SAU DESTIN? DETALIUL SEMNIFICATIV CARE ÎI LEAGĂ PE REGELE MIHAI ŞI PE REGINA ANA CHIAR ŞI DINCOLO DE MOARTE)

„Am fost adoptat de familia italiană Caracci, din Franţa. Am fost adoptat dintr-un orfelinat din România. Am descoperit în urmă cu cinci ani că eram un orfan special. M-am întâlnit cu mai mulţi deputaţi şi miniştri din România, care mi-au spus că sunt fiul secret al Regelui. Acum cinci ani am aflat această informaţie, dar am crezut la început că nu este reală. În aceşti ani am descoperit mai multe documente care atestă că am sânge albastru. Puteţi vedea că semăn foarte bine cu principesa Sofia, am aceleaşi trăsături”, susține așa-zisul fiu secret al Regelui Mihai. (NU RATA: MESAJUL CASEI REGALE, LA UN AN DE LA MOARTEA REGELUI MIHAI I AL ROMÂNIEI!)

Documentele pe care le am în posesie dovedesc că nu sunt un mincinos. Sunt mai multe scrisori prin care sunt recunoscut drept fiul Regelui Mihai de către biserica bizantină. Statul elveţian a făcut mai multe teste ADN în urmă cu doi ani. Le-am văzut cu ochii mei. Era foarte important pentru mine să descopăr adevărul. Mama mea naturală este Principesa Sofia. De aceea am fost adoptat de o familie italiană, pentru că sunt un copil provenit dintr-un incest. Sunt sigur despre această informaţie. Nu este o minciună”, susţine Jean-Francois. (VEZI AICI: ULTIMUL SUVERAN AL ROMÂNIEI A MURIT FĂRĂ SĂ-L RECUNOASCĂ…)

“Nu sunt respectat de familia mea, deşi sunt adevăratul fiu al regelui”

Bărbatul a mai precizat că ar fi încercat să intre în contact cu reprezentanții Casei Regale, însă a fost ignorat total. „Acum doi ani am trimis scrisori familiei regale din România. Nu mi-au răspuns. I-am scris, însă nu mi-a răspuns niciodată. Soţia mea i-a scris mamei mele o superbă scrisoare acum două luni. Nu i-a răspuns nimeni. Este ciudat. Este o situaţie foarte dificilă”, mai declara Jean-Francois al Greciei. (CITEȘTE ȘI: VAGONUL DE TREN CARE A PURTAT SICRIUL REGELUI MIHAI I A FOST VANDALIZAT DE NAVETIȘTI: ”AU DISTRUS TOT, AU COMIS UN SACRILEGIU…”)

Așa-zisul prinț este decis să meargă până în pânzele albe pentru a demonstra că tatăl său este Regele Mihai I. „Acum cinci ani am contactat Parlamentul României, parlamentarii ştiu de existenţa mea. Am trimis numeroase scrisori către Victor Ponta, inclusiv preşedintelui. Toţi oficialii ştiu de existenţa mea. Sunt sigur despre originea mea şi despre informaţiile mele. Nu am fost invitat la funeraliile tatălui meu. Nu sunt respectat de familia mea, deşi sunt adevăratul fiu al regelui. Sunt de acord să fac orice test ADN. Am deja rezultatele unor teste făcute de către statul elveţian. Nu e o problemă pentru mine, pentru că nu sunt un mincinos”, mai spune presupusul fiu al Regelui Mihai I.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)