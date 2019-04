Flavia Mihășan nu renunță la dans, sport și spectacole nici în luna a 8-a de sarcină: ”Am făcut, practic, tot ce făceam şi înainte de sarcină”

Flavia Mihășan nu renunță la dans, sport și spectacole nici în luna a 8-a de sarcină. Vedeta arată și se simte senzațional pe ultima sută de metri, cu bebe în burtică.

Flavia Mihășan urmează să devină mămică pentru prima oară și abia așteaptă să-și țină băiețelul în brațe. Până una alta, însă, vedeta este extrem de activă și nu renunță la lucrurile pe care le făcea și înainte de sarcină. Flavia a mers la sală, la spectacolele pe care le avea și a dansat cu bebe în burtică. (CITEȘTE ȘI: CÂND SE ÎNTOARCE FLAVIA MIHĂȘAN LA “NEATZA CU RĂZVAN ȘI DANI”. VEDETA DE LA ANTENA 1 A SPUS ȘI CUM A ALES SĂ NASCĂ)

„Foarte activă, am făcut, practic, tot ce făceam şi înainte de sarcină, doar că având un bebe în burtică. Adică am făcut toate spectaco¬lele Mamma Mia din program, un mini turneu cu spectacolul prin ţară, emisiunea, concerte¬le Deliei de la Sala Palatului, plus spectacolele de Crăciun ale lui Ştefan Bănică Jr. Am scris în Notes fix aşa : „Spectacole cu bebe în burtică“. O să păstrez lista şi o să i-o arăt cândva”, a declarat Flavia Mihășan pentru OK! Magazine.

Flavia Mihășan și Marius Moldovan s-au cunoscut la repetiții

Flavia Mihășan şi Marius Moldovan s-au cunoscut la repetiţiile pentru musicalul “Mamma Mia!”. Iubitul asistentei de la matinalul prezentat de Răzvan Simion și Dani Oțil a participat la “Românii au talent”, sezonul din 2017, împreună cu Hera Alexandra Zaulet. Cei doi au uimit jurații, dar și fanii celebrului show de talente de la PRO TV. Hera Zaulet și Marius Moldovan sunt studenti la UNATC și sunt atrași de dans. (VEZI ȘI: FLAVIA MIHĂŞAN, IMPLICATĂ ÎNTR-UN SCANDAL CARE S-A LĂSAT CU PROCES! DECIZIA MAGISTRAȚILOR E DURĂ)