Flavia Mihăşan, vedeta de la Antena 1, a dat jos 8 kg! Cum arată în costum de baie, după ce a născut

Flavia Mihășan este mămică de șapte săptămâni, dar a avut grijă de silueta ei, așa că arată de nota 10 în costum de baie. Nu mai puțin de opt kilograme a dat jos vedeta de la Antena 1.

”M-am îngrăşat 10 kilograme în timpul sarcinii, am slăbit mâncând sănătos şi alăptând exclusive aproape 8 kilograme. Mai am 2 kilograme până să ajung la greutatea dinaintea sarcinii şi gata. Asta pentru că mă întrebaţi cum am slăbit”, a scris Flavia pe Instagram, în dreptul unei fotografii în care apare pe plajă, în costum de baie.

Prima fotografie cu fosta asistentă de la Neatza a strâns peste 12.000 de aprecieri din partea fanilor, în primele trei ore de la postare, semn că cei care o urmăresc pe conturile de socializare sunt foarte încântaţi de felul în care proaspăta mămică arată la doar şapte săptămâni de când a adus pe lume o fetiţă.

”Cea mai sexy mămică!”, a fost comentariul Andrei Gheorghe, alias Cocuţa, una dintre cele mai bune prietene ale Flaviei, scrie VIVA!.

”Eu nu promovez nici un slăbit rapid. Evident, fiecare corp e diferit, reacţionează diferit, însă ce putem face este să mâncăm sănătos chiar şi în timpul sarcinii. Sau nu”, a mai spus vedeta.

Ce spune Flavia Mihășan despre rolul de mamă

„Mie îmi este teamă să nu fiu prea permisivă. (…) Eu cred că o să fiu o mamă foarte bună pentru că am avut un exemplu foarte bun. Mama mea a crescut trei copii şi a făcut o treabă foarte bună. Nu-mi doresc un singur copil. Dacă noi am fost trei, îmi doresc…poate nu trei. Doi îmi doresc sigur. M-am pregătit, adică mă pregătesc pentru asta…mă uit în jur şi încerc să văd ce îmi place şi ce nu îmi place în parenting. Cred că este important să îl laşi liber”, declara ea în urmă cu puțin timp.