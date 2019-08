Florin Busuioc, prezentatorul rubricii Meteo de la Pro TV, dezvăluire despre fiul pe care l-a părăsit la o lună de la naștere: „Mi-am lăsat familia și nu regret!”

Florin Busuioc a revenit la pupitrul robricii Meteo, de la Pro TV, după ce a avut problem de sănătate, suferint un infarct pe scena teatrului din Craiova. Busuioc nu a avut însă nici o viață de familist ireproșabilă, dar actorul este sincer și povestește tot, în emisiunea ”E OK să fii vedetă?”, prezentată de Dana Săvuică.

„Mi-am lăsat familia şi nu regret. Pentru că dacă n-o lăsam, n-aş fi fost astăzi aici, pentru că se împiedicau cariera şi devenirea mea de condiţia de a fi acolo, în familie. Anume, visul meu de-a ajunge pe o scenă de teatru din Bucureşti, actor recunoscut – nu mă gândeam atunci la televiziune, că nu exista… În anii ’90, când eram încă la Piatra Neamţ şi am făcut o familie acolo, n-aş fi crezut că o să ajung în televiziune, mă gândeam la teatru. Şi mi-am lăsat familia aceea cu copil, ca să-mi văd de treaba mea. Deci nu regret cumva! Îmi pare rău, mă simt vinovat, mă simt foarte vinovat, recunosc, dar nu regret!”, a spus Florinj Busuioc.

Florin Busuioc a vorbit și despre legătura pe care o are cu băiatul lui. „Am făcut nişte gesturi, au fost refuzate, la un moment dat. Acum chiar mi-a scris fi-miu un mesaj: . Şi probabil că o să ne reconectăm şi o să fie bine. Am mai avut nişte încercări, au eşuat, mă rog, n-are importanţă. Mă simt vinovat, dar nu regret”, a declarat Busuioc.

„El a fost privat de asta. Are tot dreptul să fie supărat pe mine! Nu am nicio îndoială că are acest drept, dar s-a întâmplat. Dacă o să reluăm relaţia, la un moment dat… Trebuie să aflu ce e cu el, ce-i cu viaţa lui. Ştiu că făcea, la un moment dat, facultatea de Meteorologie, sper să fi reuşit. Avea o iubită, dar nu era însurat, nu ştiu dacă s-o fi însurat între timp… El a făcut deja un pas spre mine, trebuie să fac eu pasul următor. Şi o să-l fac! Acum are 29 de ani. Avea o lună când am plecat, chiar la început… „, a declarat Florin Busuioc, potrivit okmagazine.ro. În prezent, Florin Busuioc este căsătorit și are două fete.