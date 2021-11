Florin Piersic îşi va lua lua la revedere de la fani şi va pleca în Dubai. Care e motivul şi ce legătură are cu Dan Negru

Pe Dan Negru şi Florin Piersic îi leagă o frumoasă prietenie de mai mulţi ani. Marele actor este nelipsit din show-urile de Crăciun și de Revelion, difuzate de Antena 1. Colaborarea celor doi continuă şi în acest an, însă lucrurile se desfăşoară diferit. Prezentatorul TV a dezvăluit în cadrul unui interviu faptul că programul de Crăciun nu va mai fi filmat în România, ci tocmai în Emiratele Arabe Unite.

Ediţia specială de Crăciun din acest an va fi filmată de Dan Negru, alături de Florin Piersic în Dubai. Celebrul prezentator este extrem de încântat de proiectul care, cu siguranță, va înregistra din nou audiențe record.

”Anul acesta filmăm în Dubai despre călătoriile lui Florin Piersic prin lume și despre oamenii pe care i-a întâlnit. Stăm câteva zile în Dubai și filmările le vom face în trei locuri exclusiviste de acolo. Filmez cu o echipă de producție din Emirate. Când arabii din echipa de filmare m-au întrebat cine e Florin Piersic, le-am răspuns, pe scurt: “E Burj al- Arab-ul românilor”. Au înțeles din prima”, a declarat Dan Negru pentru impact.ro.

CITEŞTE ŞI: ”REGELE AUDIENȚELOR” ARUNCĂ ”BOMBA”! CINE DESCHIDE REVELIONUL 2022 AL LUI DAN NEGRU? ARE DOUĂ DISCURI DE AUR ÎN SUA ȘI I-A CÂNTAT PAPEI!

Dan Negru nu vrea să renunţe la tradiţionalul interviu cu Florin Piersic din seara de Crăciun. Mai mult, vedeta de la Antena1 a povestit o întâmplare pe care a trăit-o anul trecut cu această ediţie specială.

”Am și o poveste de Crăciun care arată puterea brandului Piersic. Anul trecut, am propus emisiunea cu Florin unei televiziuni generaliste, care n-a vrut-o, așa că am difuzat-o pe o televiziune mai mică, de știri. În seara de Crăciun, televiziunea mai mică a fost lider de piață cu show-ul cu Florin ( n.r.- a înregistrat share 18), și a bătut-o în audiențe tv pe aia mare, generalistă. Asta însemnă brandul lui Florin. Mă leagă de Florin o prietenie de mulți ani, care mă onorează. Și tot de mulți ani am o tradiție cu Florin: să sărbătorim în fiecare an Crăciunul la televizor”, a mai povestit Dan Negru pentru sursa citată.

“Nu dorește bani, vrea doar să bucure românii”

De asemenea, marele actor este invitatul special al lui Dan Negru și în programul de Revelion al Antenei 1. Deși alte vedete nu au dorit să filmeze fără să fie plătite, Florin Piersic nu doreşte bani pentru apariţiile sale.

”Florin Piersic nu dorește bani, a spus că vine la filmări de plăcere, ca să distreze românii, în Noaptea dintre Ani. Îl va aduce cineva cu mașina, de la Cluj, iar pe parcursul șederii la București va beneficia de un adevărat răsfăț, din partea organizatorilor”, ne-au declarat surse din Antena 1, pentru impact.ro.

Sursă foto: Arhivă Cancan