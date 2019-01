Florin Piersic, mărturisire cutremurătoare de ziua lui de naștere: “Îmi pare rău de un singur lucru”

Astăzi este sărbătoare în familia lui Florin Piersic! Marele actor împlinește onorabila vârstă de 83 de ani, iar seara trecută el a fost omagiat de sute de clujeni. Desigur, în cadrul evenimentului sărbătoritul zilei de azi a făcut o mărturisire cutremurătoare. Iar la final, toată sala i-a cântat: “La Mulți Ani”, iar pe fațada Cinematografului “Florin Piersic” a fost proiectat cu lasere mesajul “La Mulți Ani, Florin Piersic”.

Florin Piersic, mărturisire cutremurătoare de ziua lui de naștere

Florin Piersic a fost omagiat aseară de sute de clujeni cu ocazia zilei sale de naștere, acesta spunând că îi pare rău de un singur lucru, că nu are 38 de ani, ci 83 de ani, ransmite corespondentul MEDIAFAX. Actorul a declarat la Cluj-Napoca la cinematograful care îi poartă numele, în cadrul spectacolului omagial cultural-artistic “Pe cărările vieții…cu Florin Piersic” că este și consilier patriarhal, cerându-le doamnelor să vină la el să se spovedească.

“Mă simt extraordinar și îmi pare rău de un singur lucru, că nu am 38 de ani ci 83 de ani. Sunt emoționat. (…) Excelența voastră Ioan Aurel Pop, dacă eu aș conduce țara asta și aș avea un cuvânt de spus, mâine erați președinte. Mie îmi place de dumneavoastră din ziua când am fost la Veneția și erați la Centrul Cultural. (…) Ioan Aurel Pop este președintele Academiei Române și se duce la București și nu-i vine în cap să spună la Ateneul Român să vină și Piersic să spună poezia , că despre asta era vorba. Au venit unii în blugi, dar eu nu am fost acolo. (…), M-a chemat odată PF Daniel și a zis că . Așa că să vă puneți bine cu mine, iar doamnele dacă doresc să se spovedească, la mine să veniți” , a spus Florin Piersic.

În cadrul spectacolului, actorul a recitat poezii, a cântat, inclusiv la pian, și a povestit întâmplări din viața sa. De asemenea, în cadrul spectacolului a fost proiectat un film cu secvențe din filmele și piesele în care a jucat, dar și cu urări din partea unor personalități.

La spectacol au asistat peste 800 de persoane printre care primarul Emil Boc, președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, fostul primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar, actrița Medeea Marinescu, cu care a jucat până acum în piesa ”Străini în noapte” de peste 1.200 de ori.

Președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, i-a dedicat actorului patru versuri pe care le-a scris special pentru el: “Ne luminează viața cu har de actorie, pogoară de pe scenă fărâme de destin, presară printre vorbe fiori de apă vie, ne-ncântă și descântă numindu-se Florin”.

Pentru organizarea spectacolului, Consiliul Local Cluj-Napoca a alocat suma de 130.000 de lei.