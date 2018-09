Florin Ristei, probleme cu jandarmii în Centrul Vechi. “Ia zi frate, cea mai proastă meserie…?” Ce a pățit prezentatorul TV după ce un amic i-a dat răspunsul

Florin Ristei a trecut prin momente mai puțin plăcute după ce a petrecut cu prietenii în Centrul Vechi. În timp ce se îndrepta spre casă, a fost legitimat pe stradă de jandarmi, pe motiv că și-a întrebat un amic care este cea mai proastă meserie.

“Este la jandarmerie”, a fost răspunsul dat de prietenul lui Florin Ristei. Jandarmii au intervenit imediat, iar prezentatorul TV s-a ales cu avertisment. Acesta din urmă susține, însă, că gestul a fost unul nevinovat și că nu a încercat să jignească pe nimeni.

„Am avut o cântare în Centrul Vechi și pe la 4 și ceva dimineața s-a spart petrecerea și am luat-o pe jos spre mașină. Eram un grup de șapte oameni, șase băieți și o fată și vorbeam puțin mai tare, nu vă gândiți că înjuram sau ceva. Văzând mașina de jandarmi, îi zic unui prieten: < > Și el e completat: < >. Bineînțeles că ei ne-au auzit, am simțit o mână pe mine la un moment dat și mi-a zis să merg cu el să mă legitimeze.

I-am întrebat de ce ne-au legitimat și mi-au răspuns că nu am voie să adresez injurii sau sintagme defăimătoare la adresa unor instituții, conform legii. N-am urlat la ei, n-am înjurat sau nimic, cine mă cunoaște știe că sunt împotriva injuriilor. Mi s-a părut aiurea să mă oprească, eram într-o discuție cu prietenii, mă oprește pe mine lumea pe stradă să îmi zică chestii mai nasoale. Nu cred că ăsta e un motiv să primesc un avertisment de genul acesta.”, a povestit Florin Ristei pe contul personal de socializare.