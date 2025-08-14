Florin Ristei și Yasmin Awad, vacanță romantică în Tenerife! Dar nu le-a venit să creadă peste cine au dat nas în nas

Relația dintre Florin Ristei și Yasmin Awad devine din ce în ce mai serioasă. Cei doi îndrăgostiți și-au petrecut începutul lunii august într-o vacanță de vis, iar cel care i-a dat de gol a fost chiar Marcel de la Insula Iubirii. Cum au apărut împreună?

Relația dintre Yasmin și Florin Ristei a luat prin surprindere pe toată lumea, iar acum cei doi continuă să surprindă cu aparițiile lor. Cu toate că și-au dorit să fie cât mai discreți, mereu a apărut câte ceva sau cineva, iar planurile lor au fost distruse. Ei bine, de această dată ”vinovat” a fost chiar Marcel.

Florin Ristei și Yasmin, dați de gol de Marcel

Artistul a profitat de zilele libere după emisiunea Neatza și s-a bucurat din plin de o vacanță alături de Yasmin. Cei doi au ales drept destinație Tenerife și au preferat să posteze poze din vacanță singuri, ci nu împreună. Ei bine, fanii au aflat despre vacanța lor în doi datorită lui Marcel. Fostul concurent de la Insula Iubirii s-a întâlnit întâmplător cu cei doi îndrăgostiți în timpul unei petreceri și nu a ratat ocazia de a le arăta și fanilor acest moment. Marcel i-a surprins pe Florin Ristei și pe Yasmin Awad în timp ce se distrau într-un club de pe insulă.

După cum vă spuneam, cei doi îndrăgostiți nu au postat fotografii unul în compania celuilalt și au preferat să păstreze discreția, cu toate că au fost deconspirați.

În ciuda faptului că artistul s-a afișat alături de fosta parteneră, Florin Ristei preferă să adopte un stil mai discret atunci când vine vorba de noua lui relație. Până în acest moment, cei doi nu au vorbit despre relația lor și nu au oferit nicio declarație oficială, dar s-au afișat împreună în câteva story-uri postate pe Instagram.

CITEȘTE ȘI:

Florin Ristei l-a desființat pe concurentul care s-a dat lovit la Insula iubirii 2025. Radu Vâlcan n-a fost mișcat nici el de minciuna lui

Oana Monea i-a făcut praf pe Speak și Ristei, după ce au criticat-o. Răspunsul ei e acid: „Mă uit la tine și…”