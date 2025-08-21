Florin, un român de 29 de ani din Cluj-Napoca, a murit pe o plajă din Grecia sub privirea îngrozită a soției sale: ”Eu nu cred că s-a înecat”

Tragedie fără margini pe o plajă din Grecia! Florin, un tânăr de 29 de ani din Cluj-Napoca, s-a stins din viață sub privirea îngrozită a soției sale, Eliza, Românul și-a dat ultima suflare în mare, dar partenera sa nu crede că s-a înecat. Află, în articol, toate detaliile!

Thassos, Grecia, este una dintre destinațiile preferate ale românilor. Mulți aleg să își petreacă acolo concediul. Este și cazul a doi tineri, care tocmai ce se căsătoriseră în urmă cu doi luni. Aceasta a fost prima lor escapadă în calitate de soț și soție, iar acum va rămâne și ultima. Vacanța s-a transformat într-un adevărat coșmar. Florin s-a stins din viață chiar sub privirea Elizei, care acum este dărâmată de durere.

Eliza a povestit cum a murit soțul ei, Florin

Eliza și Florin s-au cunoscut în timpul facultății și trăiau o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu nici două luni, în data 27 iunie 2025. Au ales să plece în prima lor vacanță în calitate de soț și soție, în Thassos.

Tinerii au avut parte de clipe minunate împreună și nimic nu prevestea tragedia care a urmat. În data de 18 august 2025, Florin s-a stins din viață sub privirea îngrozită a soției sale. Eliza și-a făcut curaj și a povestit cum s-a petrecut nenorocirea.

„Florin, soțul meu a încetat din viață ieri (n.r.18.08.2025), în Grecia. Momentan, nu știm cauza. Era în apă mică până la brâu și a durat un minut până să îl vadă Dani, prietenul nostru cu care am fost acolo, că nu e ok. Era cu fața în jos în apă, dar repet în apă mică. Și l-a întors pe spate, avea spume la gură. A ieșit pe picioarele lui din mare. În scurt timp, după ce a ajuns pe plajă, (eu nu eram acolo) l-a întrebat Dani dacă e ok, a dat din cap că nu, a întrebat dacă să sune la ambulanță și a dat din cap că da. Și acolo a fost ultima urmă de conștiență pe care a avut-o. Eu nu cred că s-a înecat. Refuz să cred acum asta. A venit și salvarea. Nu i-au putut face nimic”, a povestit Eliza, pe Facebook.

Echipajele de salvare au ajuns imediat la fața locului, dar nu au mai putut face nimic pentru Florin. Între timp, autoritățile elene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate care a fost cauza decesului.

