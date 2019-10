Ioana Filimon, sexy-concurenta de la ”Ferma”, i-a înapoiat inelul iubitului milionar, dar el reclamă că i l-a schimbat cu o ”tinichea”! Mega-controversa momentului e departe de a ajunge la final. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imagini de-a dreptul demențiale și declarații uluitoare. (CITEȘTE ȘI: MILIONARUL PRETINDE CĂ FOSTA MISS ROMÂNIA A FOST FILMATĂ LA O ”PARTIDĂ ÎN 3”)

Povestea lor de iubire s-a sfârșit într-un mod de-a dreptul halucinant și a lăsat loc unui conflict deschis. D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan) a intrat în posesia unor imagini și amănunte incredibile legate de controversata relație dintre milionarul Cengiz Şıklaroğlu și fosta Miss România. (NU RATA: EX-IUBITUL O DENUNȚĂ PENAL PE SEXOASA DE LA ”FERMĂ”)

“Am dus inelul la expertiză și am descoperit că…”

După o serie de declarații explozive, vestitul afacerist turc a mărturisit că Ioana Filimon i-a înapoiat bijuteria de 27.000 de dolari, dar, în momentul în care a dus-o la expertiză, milionarul ar fi avut parte de o mare surpriză. Fostul iubit al sexoasei vedete de la ”Ferma” reclamă că inelul a fost schimbat cu o ”tinichea”.

”Mi-a dat inelul înapoi, dar am avut parte de o surpriză. Bijuteria pe care am primit-o este fake. Am dus inelul la expertiză și am descoperit că, în loc de două carate, cel primit de mine are un carat. Eu am zis că este o mincinoasă și acum s-a dovedit acest lucru. Eu cred că Ioana a vândut inelul original și a preferat să îmi trimită unul fake”, a declarat, Cengiz Şıklaroğlu, fostul iubit al vedetei, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Mai mult decât atât, fostul iubit al Ioanei Filimon a pus la dispoziția reporterilor D.A.S un video demențial din momentul în care inelul pe care pretinde că i l-a înapoiat Ioana Filimon este testat de specialist. Cu siguranță, acest episod din mega-controversa celor doi poate fi considerat caterinca anului. (NU RATA: ”REGINA” LUI FLORIN SALAM E CE TREBUIE: MERCEDES TOP, OCHELARI CHRISTIAN DIOR – 450 € & ADIDAȘI YEEZY BOOST – 2.400 €)

“Sunt foarte îngrijorat și stupefiat”

”Cred că este o fată bună. Eu am 36 de ani și îmi doresc să mă căsătoresc și să am un copil. Am nevoie de o familie. Cred că Ioana este potrivită pentru că o iubesc… Ioana are chip de înger, dar, de fapt, este o diavoliță! Am primit un video cu ea în timp ce se iubește cu doi bărbați. Sunt foarte îngrijorat și stupefiat. Vreau să uit trecutul Ioanei, dar imaginile cu sexul în grup nu se pot uita ușor. (…) Urăsc și vreau să termin definitiv această relație”, a declarat milionarul Cengiz Şıklaroğlu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

“Am investit enorm în ea”

Afaceristul din Turcia – care a fost, la un moment dat, acuzat că a sechestrat-o în Istanbul pe sexoasa de la Fermă – a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu Ioana Filimon. (VEZI AICI: FOSTA AMANTĂ A SENATORULUI RUPE TĂCEREA)

”Ioana este o mincinoasă. Eu am pus capăt relației. Am investit enorm în ea, în total cred că m-a stors de 60.000 de dolari. A mințit și în momentul în care a zis că este sechestrată. Ea așa e obișnuită. Trăiește din reclamă. E o fată de show, îi place să apară în ziare și pe micul ecran. (…) Mi-a luat banii, dar și un inel extrem de scump. Am discutat cu ea în urmă cu câteva săptămâni și i-am cerut să îmi înapoieze inelul. Am plătit pe el 27.000 de dolari și este un obiect special pentru mine.

Banii nu mă interesează, i-am zis acest lucru și Ioanei. Am tratat-o ca pe o prințesă, am iubit-o, dar gata, vreau să pun punct relației. Ioana e o mare mincinoasă”,a mai mărturisit afaceristul, în exclusivitate pentru site-ul nr.1 din România.

Cengiz Şıklaroğlu, ex-iubitul Otiliei Bilionera!

Ex-concurenta de la “Ferma” și-ar fi început povestea de dragoste cu turcul bogătaș după ce Otilia Bilionera i-ar fi povestit la o emisiune TV despre el, spun unele zvonuri. La scurt timp de la acel moment, Ioana Filimon şi cel care era cunoscut lumii ca fiind iubitul Otiliei Bilionera și-au asumat relația și se afișau împreună la diferite evenimente. (NU RATA: ”BURLACUL” DE LA ANTENĂ A ÎNCERCAT SĂ ”EVADEZE” DIN ÎNCHISOAREA AIUD)

