Fosta soție a lui Andrei Ungureanu, ”omul cu Tourette”, e însărcinată! Prima imagine cu burtica de graviduță

Veste importantă în showbiz-ul românesc! La aproape doi ani și jumătate de când a fost acuzată de infidelitate de fostul partener, o influenceriță cunoscută în mediul online a anunțat că este însărcinată.

Tânăra nu și-a mai ascuns burtica de graviduță și a împărtășit cu fanii săi anunțul cel mare. Ea a ales să posteze imaginile cu dovada chiar pe rețelele de socializare.

Cine este influencerița care va deveni mămică

Aliena Crăciun, căci despre ea este vorba, se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Tânăra a fost într-o relație cu Andrei Ungureanu, cunoscut în mediul online drept „Omul cu Tourette”. Cei doi s-au căsătorit în anul 2022, însă mariajul lor a fost de scurtă durată, ajungând în cele din urmă la separare.

Despărțirea a fost marcată de acuzații reciproce: el a susținut că ar fi fost vorba despre infidelitate, în timp ce Aliena a afirmat, la rândul ei, că ar fi fost victima unor episoade de agresiune fizică pe durata relației.

Aliena Crăciun și Andrei Ungureanu au pus capăt relației lor în iunie 2023, iar recent influencerița și-a surprins comunitatea online cu o veste neașteptată: este însărcinată. Într-un videoclip postat pe rețelele sociale, ea a apărut îmbrăcată lejer și a ridicat hanoracul pentru a-și evidenția sarcina.

Reacțiile nu au întârziat să apară, numeroși urmăritori transmițându-i mesaje de felicitare și întrebând-o despre stadiul sarcinii. Însă aceasta nu a oferit detalii suplimentare. Totodată, Aliena Crăciun nu a făcut public numele tatălui copilului.

Motivul pentru care foștii parteneri au ajuns la despărțire

După separarea de fostul soț, Aliena Crăciun a intrat într-o transmisiune live pe TikTok, unde a decis să își expună punctul de vedere asupra situației.

Ea a respins ferm acuzațiile potrivit cărora l-ar fi înșelat pe Andrei Ungureanu. Ba chiar a oferit propria versiune a evenimentelor din relația lor. Influencerița a susținut, de asemenea, că ar fi fost supusă unor episoade de agresiune, afirmând că fostul partener ar fi tras-o de păr în mai multe rânduri, din diverse motive.

„De când sunt cu Andrei, niciodată nu l-am înșelat, niciodată! Nu a dat în mine, m-a apucat de păr, dar el a mai făcut asta și înainte (…) M-a văzut cu cineva pe drum, cu un prieten de-al nostru. Prieten comun (…) Era vorba că relația nu mai mergea, dormim separat, ne certăm des, nu ne împăcăm, nu petrecem timp împreună, nimic nu facem împreună”, spunea Aliena într-un live pe TikTok.

