Fosta soție a lui Marcel Toader, devastată de durere la înmormântarea afaceristului

Fosta soție a lui Marcel Toader a fost devastată de durere la înmormântarea afaceristului. Raluca a stat alături de Maximilian, băiatul pe care îl are cu regretatul afacerist.

Omul de afaceri Marcel Toader a murit în urma unui stop cardiac, chiar sub privirile disperate ale prietenilor săi, care se aflau la masă cu el. Familia fostului rugbist, devenit și un celebru personaj monden, a trecut prin cele mai grele clipe. Miercuri, toți apropiații l-au condus pe ultimul drum pe Marcel Toader.

La înmormântarea lui Marcel Toader a venit doar Raluca, una dintre fostele sale soții. Mama lui Maximilian era îmbrăcată în negru. Pe chipul ei se putea observa durerea pierderii suferite, iar pe parcursul înmormântării Raluca a fost nedezlipită de fiul ei.

Mama lui Marcel Toader a aflat de la TV că fiul ei a murit

Mama afaceristului este, de asemenea, devastată de durere și nu-și poate reveni din șocul suferit.

“Eram sâmbătă după-amiază acasă şi m-a sunat nepoata. Am dat şi eu telefon după ce m-a sunat nepoata. A sunat, dar nu a răspuns nimeni. Am aşteptat puţin pentru că am crezut că mă sună. Am zis să dau drumul la televizor şi scria mare cu litere galbene, Marcel a făcut infarct şi a murit. Am aşteptat să apară şi al doilea scris, am zis că este adevărat. Am avut înţepături în tot corpul, am zis că nu se poate.