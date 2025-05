Fosta vedetă Kanal D care mai vrea un copil cu FOSTUL ei SOȚ: „Fata, băiat, ce o vrea Dumnezeu”

Fosta concurentă de la emisiunea matrimonială „Puterea Dragostei”, Simina Loica, revine în atenția publicului cu un subiect personal care a stârnit curiozitatea fanilor: dorința de a deveni mamă pentru a doua oară. Deși viața ei amoroasă a trecut prin schimbări semnificative în ultimii ani, Simina nu exclude posibilitatea ca viitorul său copil să aibă același tată ca și primul, fostul ei soț, Alex Zănoagă.

Simina și Alex s-au cunoscut în cadrul show-ului televizat care le-a adus popularitatea și, ulterior, au continuat relația și în afara camerelor de filmat. Povestea lor a părut una de succes, cei doi căsătorindu-se și devenind părinți ai unui băiețel pe nume Dominic. Timp de câțiva ani, au format o familie care părea solidă în ochii publicului. Însă, în urmă cu aproximativ trei ani, relația lor a ajuns la final, iar mariajul a fost dizolvat.

Recent, Simina a readus în discuție ideea de a deveni din nou mamă, menționând că își dorește ca și al doilea copil să aibă același tată ca și Dominic. Această alegere pare să vină din dorința de a oferi copiilor o legătură biologică strânsă și de a menține o anumită coerență familială, chiar și în absența unui cuplu tradițional.

Decizia ei nu este una comună, însă nu este nici lipsită de precedent în societatea actuală, unde dinamica familială ia forme tot mai diverse. Se vorbește despre posibilitatea unor metode alternative de concepție, care să permită continuarea liniei genetice fără a implica o relație romantică între părinți. Simina pare să considere această variantă viabilă, punând accentul pe stabilitatea emoțională a copiilor și pe ideea de „frate de sânge”.

„Suntem bine, Dominic este bine, și dacă îmi doresc încă un copil, mi-aş dori un copil tot cu tatăl copilului meu(n.r. Alex Zănoagă). Nu neapărat să ne atingem, dar măcar in vitro sau cumva, tot el mi-aş dori să fie tatăl.

(…) Împăcare nu există, 100%, dar am discutat și cu el despre treaba cu copilul și i-am zis şi lui. Mi-aş dori încă un copil, până în 35 de ani pentru ca am deja 32, fata, băiat, ce o vrea Dumnezeu. Dar să fie frate de sânge cu Dominic și tatăl lui Dominic, tatăl copiilor mei”, a transmis Simina Loica, la „Torid Podcast”.