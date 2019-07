Fostul director general al TVR, mărturisiri uluitoare! “Eu am trăit deja filmul ăsta, acum e rândul altora să…”

Fostul preşedinte-director general al TVR, Irina Radu a făcut mărturisiri uluitoare despre situația cu care se confruntă Televiziunea Română.(CITEȘTE ȘI: IRINA MARGARETA NISTOR, DECLARAȚII HALUCINANTE DESPRE SITUAȚIA DIN TVR! “IOSIF SAVA CRED CĂ AR MAI MURI O DATĂ, DACĂ AR ȘTI CĂ S-A PIERDUT RETRANSMITEREA FESTIVALULUI ENESCU…”)

Într-un interviu acordat Marinei Almășan, pentru femeide10.ro, Irina Radu a vorbit deschis despre momentele memorabile de care a avut parte de-a lungul carierei sale din TVR, dar și despre problemele cu care se confruntă, în prezent, Televiziunea Română.

”Eu am trăit deja filmul asta”

”Eu am trăit deja filmul ăsta – acum e rândul altora să salveze ce se mai poate. Atâta timp cât eu nu am decât mici reproșuri să îmi fac și cât nu am avut parte nici de la alții de reproșuri majore, înseamnă că vis a vis de instituție mi-am făcut treaba. Că mi-a ieșit salvarea TVR, măcar temporară, dar nu m-am salvat eu, asta e altă poveste și nu am absolut niciun regret. Regret uneori că lumea mă asociază vis a vis de TVR cu ultima funcție avuta, unii uitând ( cred că voit) că eu am început în TVR prin 1991. Sincer preferăm să fiu “fata de la Iasi”, decât “doamna care a fost pdg”. Dar vorba aia: nu m-a obligat nimeni! Nu există rețete generale dar există principii , adică ingredientele pe care le pui în diferite cantități în fiecare rețetă”, a declarat Irina Radu.

”Cred că s-a văzut din felul în care am condus în TVR sau alte departamente în alte televiziuni private, ce fel de lider apreciez; nu aș dori că cineva să uite tot ce am făcut în ani și să țină minte doar că m-am nimerit președinte, fără să cer și fără să-mi propun, în cea mai dificilă perioadă din viață instituției – plină de procese interne și externe, amenințată de faliment, după o restructurare tristă, fără bugete, etc etc. Dar uităm ușor, că oameni suntem. Cred că am fost un lider cooperant, dar categoric. Mână de fier am folosit-o doar atunci când toate celelalte metode erau epuizate, adică foarte rar. Un lider care nu colaborează cu măsele , nu e lider – e dictator. Și oricum liderul care forțează, nu mai este în trend, că să zic așa, că doar suntem în 2020 acuși” a mai declarat Irina Radu.

